https://ria.ru/20230406/gossovet-1863503111.html

В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства

В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства

Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:24

2023-04-06T15:24

2023-04-06T15:54

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

россия

владимир путин

союзное государство

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания.Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Большом Кремлевском дворце. После этого состоится рабочий обед.Как сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке дня — выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы". Документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, союзное государство, экономика