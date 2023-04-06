https://ria.ru/20230406/gossovet-1863503111.html
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства
Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:24
2023-04-06T15:24
2023-04-06T15:54
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
союзное государство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863510490_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_030b267e30747263922a24bd191db3be.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания.Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Большом Кремлевском дворце. После этого состоится рабочий обед.Как сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке дня — выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы". Документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863510490_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_07bebe9c1405c32d9f0dbd17eebe6f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, союзное государство, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Союзное государство, Экономика
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства
Лукашенко: на заседании Высшего госсовета обсудят социально-экономические вопросы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания.
«
"Сегодня мы, как договорились, обсудим вопросы социально-экономического характера", — сказал он.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Большом Кремлевском дворце. После этого состоится рабочий обед.
Как сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке дня — выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы". Документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии