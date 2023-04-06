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В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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15:24 06.04.2023 (обновлено: 15:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gossovet-1863503111.html
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства
Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:24
2023-04-06T15:54
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
союзное государство
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания.Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Большом Кремлевском дворце. После этого состоится рабочий обед.Как сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке дня — выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы". Документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.
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белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, союзное государство, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Союзное государство, Экономика
В Москве проходит заседание Высшего Совета Союзного государства

Лукашенко: на заседании Высшего госсовета обсудят социально-экономические вопросы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Члены Высшего госсовета Союзного государства обсудят экономические вопросы, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в начале заседания.
«

"Сегодня мы, как договорились, обсудим вопросы социально-экономического характера", — сказал он.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Большом Кремлевском дворце. После этого состоится рабочий обед.
Как сообщали в пресс-службе Кремля, на повестке дня — выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы". Документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.
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Союзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинСоюзное государствоЭкономика
 
 
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