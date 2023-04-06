https://ria.ru/20230406/gosoboronzakaz-1863525678.html
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров" - РИА Новости, 06.04.2023
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение Гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:32
2023-04-06T17:39
безопасность
россия
сергей шойгу
арзамасский машиностроительный завод
нижегородская область
арзамас
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение Гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и бронеавтомобили семейства "Тигр", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр". Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в Российской армии. Министру обороны РФ были представлены новейшие разработки в области бронетехники обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава", - говорится в сообщении. В ходе работе работы Шойгу поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
россия
нижегородская область
арзамас
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области
Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области
2023-04-06T16:32
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, арзамасский машиностроительный завод, нижегородская область, арзамас
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Арзамасский машиностроительный завод, Нижегородская область, Арзамас
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение Гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и бронеавтомобили семейства "Тигр", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр". Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в Российской армии. Министру обороны РФ были представлены новейшие разработки в области бронетехники обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава", - говорится в сообщении.
В ходе работе работы Шойгу поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции.
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