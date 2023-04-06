https://ria.ru/20230406/gosoboronzakaz-1863525678.html

Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"

Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров" - РИА Новости, 06.04.2023

Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение Гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:32

2023-04-06T16:32

2023-04-06T17:39

безопасность

россия

сергей шойгу

арзамасский машиностроительный завод

нижегородская область

арзамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863540564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_547ff70012af093a73c762916ba99836.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение Гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и бронеавтомобили семейства "Тигр", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр". Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в Российской армии. Министру обороны РФ были представлены новейшие разработки в области бронетехники обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава", - говорится в сообщении. В ходе работе работы Шойгу поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции.

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

россия

нижегородская область

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области 2023-04-06T16:32 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, арзамасский машиностроительный завод, нижегородская область, арзамас