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На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию

На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 06.04.2023

На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию

Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:27

2023-04-06T13:27

2023-04-06T13:27

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований страны (ГБР). "ГБР разоблачило схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Правоохранителю, который организовал схему, сообщили о подозрении", - сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украинско-молдавскую границу. Уклонисты прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов. По предварительным данным, дельцы занимались "противоправным бизнесом" с мая прошлого года. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html

https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, молдавия, одесса, верховная рада украины