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На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 06.04.2023
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13:27 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/gbr-1863455585.html
На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию
На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 06.04.2023
На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию
Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:27
2023-04-06T13:27
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований страны (ГБР). "ГБР разоблачило схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Правоохранителю, который организовал схему, сообщили о подозрении", - сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украинско-молдавскую границу. Уклонисты прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов. По предварительным данным, дельцы занимались "противоправным бизнесом" с мая прошлого года. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, молдавия, одесса, верховная рада украины
В мире, Украина, Молдавия, Одесса, Верховная Рада Украины
На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию

ГБР: украинского правоохранителя заподозрили в организации вывоза уклонистов в Молдавию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственное бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований страны (ГБР).
"ГБР разоблачило схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Правоохранителю, который организовал схему, сообщили о подозрении", - сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.
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По информации ведомства, подозреваемый сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украинско-молдавскую границу. Уклонисты прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов. По предварительным данным, дельцы занимались "противоправным бизнесом" с мая прошлого года.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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