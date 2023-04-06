На Украине ликвидировали канал вывоза уклонистов в Молдавию
ГБР: украинского правоохранителя заподозрили в организации вывоза уклонистов в Молдавию
Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинского правоохранителя заподозрили в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдавию, сообщает в четверг госбюро расследований страны (ГБР).
"ГБР разоблачило схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Правоохранителю, который организовал схему, сообщили о подозрении", - сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемый сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украинско-молдавскую границу. Уклонисты прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов. По предварительным данным, дельцы занимались "противоправным бизнесом" с мая прошлого года.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.