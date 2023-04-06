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Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2023
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14:18 06.04.2023 (обновлено: 14:28 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863475576.html
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2023
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Президент РФ Владимир Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области, этим вопросом обязательно займутся. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:18
2023-04-06T14:28
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области, этим вопросом обязательно займутся.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на встрече с президентом, что уровень газификации области составляет всего 27%."Надо поднимать... Обязательно займемся, для людей это имеет большое значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", - сказал Путин в ходе встречи.
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херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия
Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области

Президент Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области, этим вопросом обязательно займутся.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на встрече с президентом, что уровень газификации области составляет всего 27%.
"Надо поднимать... Обязательно займемся, для людей это имеет большое значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", - сказал Путин в ходе встречи.
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Херсонская областьВладимир ПутинВладимир СальдоРоссия
 
 
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