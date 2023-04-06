https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863475576.html
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2023
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Президент РФ Владимир Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области, этим вопросом обязательно займутся. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:18
2023-04-06T14:18
2023-04-06T14:28
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области, этим вопросом обязательно займутся.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на встрече с президентом, что уровень газификации области составляет всего 27%."Надо поднимать... Обязательно займемся, для людей это имеет большое значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20230222/gaz-1853848165.html
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Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Президент Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области