https://ria.ru/20230406/gaza-1863366122.html

В окрестностях сектора Газа звучат сирены

В окрестностях сектора Газа звучат сирены - РИА Новости, 06.04.2023

В окрестностях сектора Газа звучат сирены

Сирены звучат в окрестностях сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T06:11

2023-04-06T06:11

2023-04-06T06:11

в мире

израиль

армия обороны израиля

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сирены звучат в окрестностях сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Получено сообщение о сиренах, звучащих в мошавах (поселениях - ред.) Патиш и Ранен в окрестностях сектора Газа. Подробности будут сообщены позже", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Как отмечает армия Израиля, сирены также были слышны в кибуце Дорот.

https://ria.ru/20230405/izrailyu-1863063345.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля