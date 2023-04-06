https://ria.ru/20230406/gaza-1863366122.html
В окрестностях сектора Газа звучат сирены
В окрестностях сектора Газа звучат сирены - РИА Новости, 06.04.2023
В окрестностях сектора Газа звучат сирены
Сирены звучат в окрестностях сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:11
2023-04-06T06:11
2023-04-06T06:11
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армия обороны израиля
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сирены звучат в окрестностях сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Получено сообщение о сиренах, звучащих в мошавах (поселениях - ред.) Патиш и Ранен в окрестностях сектора Газа. Подробности будут сообщены позже", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Как отмечает армия Израиля, сирены также были слышны в кибуце Дорот.
https://ria.ru/20230405/izrailyu-1863063345.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
В окрестностях сектора Газа звучат сирены
ЦАХАЛ: в окрестностях сектора Газа звучат сирены