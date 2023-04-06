https://ria.ru/20230406/gaubitsa-1863363037.html

Российская гаубица уничтожила польскую с одного выстрела

Российская гаубица уничтожила польскую с одного выстрела - РИА Новости, 06.04.2023

Российская гаубица уничтожила польскую с одного выстрела

Гаубица "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила польскую гаубицу Krab войск Украины одним высокоточным снарядом, сообщил РИА РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:09

2023-04-06T05:09

2023-04-06T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гаубица "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила польскую гаубицу Krab войск Украины одним высокоточным снарядом, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова применил высокоточный боеприпас "Краснополь" и уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - рассказал офицер. Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров. В ходе спецоперации на Украине российские войска применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом "Краснополь" и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели. Не раз использовался и вариант с подсветкой цели наземным лазерным целеуказателем.

https://ria.ru/20230406/artilleriya-1863362895.html

https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html

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безопасность, украина, россия