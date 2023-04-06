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Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности
Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 06.04.2023
Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности
Россия и Белоруссия будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности, этого требует обстановка в мире, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:23
2023-04-06T16:23
2023-04-06T16:40
союзное государство
россия
белоруссия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности, этого требует обстановка в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь шла о том, что поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наши концептуальные подходы. И РФ, конечно же, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863514154.html
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россия, белоруссия
Союзное государство, Россия, Белоруссия
Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности
Песков: Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности, этого требует обстановка в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь шла о том, что поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наши концептуальные подходы. И РФ, конечно же, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков.
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