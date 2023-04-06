https://ria.ru/20230406/garantii-1863521415.html

Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности

Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 06.04.2023

Россия и Белоруссия будут актуализировать подходы по гарантиям безопасности

Россия и Белоруссия будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности, этого требует обстановка в мире, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:23

2023-04-06T16:23

2023-04-06T16:40

союзное государство

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863503244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95f983225e05b59207b77ba093b059f2.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности, этого требует обстановка в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь шла о том, что поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наши концептуальные подходы. И РФ, конечно же, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863514154.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия