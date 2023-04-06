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Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках

Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках - РИА Новости, 06.04.2023

Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках

Тысяча вооруженных приезжих из других стран участвовали в жестких столкновениях с полицией на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:38

2023-04-06T11:38

2023-04-06T11:47

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Тысяча вооруженных приезжих из других стран участвовали в жестких столкновениях с полицией на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, заявил в четверг официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран. Веран не пояснил, из каких стран были эти люди и чем они были вооружены. Ранее в Сент-Солине по призыву более 150 организаций и партий прошла демонстрация против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Более 200 протестующих получили ранения, двое впали в кому из-за серьезных ран. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен инициировал процедуру роспуска организации "Восстания земли" (Soulevements de la Terre), стоящей за проведением демонстрации, из-за "повторяющихся актов насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию". Отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг Сент-Солин, президент Франции Эммануэль Макрон осудил жестокость со стороны манифестантов, заявив, что "тысячи человек пришли просто ради войны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, европа