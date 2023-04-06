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Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках - РИА Новости, 06.04.2023
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11:38 06.04.2023 (обновлено: 11:47 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/frantsiya-1863415805.html
Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках
Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках - РИА Новости, 06.04.2023
Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках
Тысяча вооруженных приезжих из других стран участвовали в жестких столкновениях с полицией на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:38
2023-04-06T11:47
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Тысяча вооруженных приезжих из других стран участвовали в жестких столкновениях с полицией на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, заявил в четверг официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран. Веран не пояснил, из каких стран были эти люди и чем они были вооружены. Ранее в Сент-Солине по призыву более 150 организаций и партий прошла демонстрация против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Более 200 протестующих получили ранения, двое впали в кому из-за серьезных ран. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен инициировал процедуру роспуска организации "Восстания земли" (Soulevements de la Terre), стоящей за проведением демонстрации, из-за "повторяющихся актов насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию". Отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг Сент-Солин, президент Франции Эммануэль Макрон осудил жестокость со стороны манифестантов, заявив, что "тысячи человек пришли просто ради войны".
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в мире, франция, европа
В мире, Франция, Европа
Во французском Сент-Солине тысяча приезжих участвовали в беспорядках

Во Франции тысяча вооруженных приезжих участвовали в беспорядках в Сент-Солине

© AP Photo / Jeremias GonzalezВоеннослужащие у сгоревших в результате столкновений с протестующими полицейских автомобилей рядом со строительной площадкой водохранилища в Сент-Солине
Военнослужащие у сгоревших в результате столкновений с протестующими полицейских автомобилей рядом со строительной площадкой водохранилища в Сент-Солине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Военнослужащие у сгоревших в результате столкновений с протестующими полицейских автомобилей рядом со строительной площадкой водохранилища в Сент-Солине
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Тысяча вооруженных приезжих из других стран участвовали в жестких столкновениях с полицией на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, заявил в четверг официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.
«
"В Сент-Солине были тысячи человек, из которых около тысячи из-за рубежа, из стран Европы с оружием, чтобы напасть на полицейских и жандармов, которые пытаются сохранить порядок в сверхтяжелых условиях", - сказал он в эфире радио France Inter.
Веран не пояснил, из каких стран были эти люди и чем они были вооружены.
Ранее в Сент-Солине по призыву более 150 организаций и партий прошла демонстрация против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка.
Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Более 200 протестующих получили ранения, двое впали в кому из-за серьезных ран. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен инициировал процедуру роспуска организации "Восстания земли" (Soulevements de la Terre), стоящей за проведением демонстрации, из-за "повторяющихся актов насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию". Отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг Сент-Солин, президент Франции Эммануэль Макрон осудил жестокость со стороны манифестантов, заявив, что "тысячи человек пришли просто ради войны".
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