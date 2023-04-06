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Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов - РИА Новости, 06.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:11 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/fasady-1863367696.html
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов - РИА Новости, 06.04.2023
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов
Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:11
2023-04-06T07:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Главстрой Фасад", имеющая собственное конструкторское бюро, изготавливает широкий спектр алюминиевых конструкций – от окон и дверей до сложных модульных конструкций систем фасадного остекления. Также на предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада."Наши конструкции позволяют строить здания высотой более 100 метров со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции", – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Павельев.
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экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов

© Пресс-служба ДИПППредприятие "Главстрой Фасад"
Предприятие Главстрой Фасад
© Пресс-служба ДИПП
Предприятие "Главстрой Фасад"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Предприятие "Главстрой Фасад", работающее в Москве с 2020 года, оснащено современным технологическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и качество продукции. За два года средняя выработка достигла 25 изделий в смену, а годовой объем превышает 10 тысяч. При этом компания в ближайшие годы планирует увеличить в три раза объемы выпуска продукции и в два раза – количество рабочих мест", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Компания "Главстрой Фасад", имеющая собственное конструкторское бюро, изготавливает широкий спектр алюминиевых конструкций – от окон и дверей до сложных модульных конструкций систем фасадного остекления. Также на предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада.
"Наши конструкции позволяют строить здания высотой более 100 метров со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции", – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Павельев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав Овчинский
 
 
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