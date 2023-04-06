https://ria.ru/20230406/fasady-1863367696.html

Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов

Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов - РИА Новости, 06.04.2023

Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов

Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T07:11

2023-04-06T07:11

2023-04-06T07:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Главстрой Фасад", имеющая собственное конструкторское бюро, изготавливает широкий спектр алюминиевых конструкций – от окон и дверей до сложных модульных конструкций систем фасадного остекления. Также на предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада."Наши конструкции позволяют строить здания высотой более 100 метров со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции", – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Павельев.

https://ria.ru/20230405/lazer-1863070463.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, москва, владислав овчинский