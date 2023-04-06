https://ria.ru/20230406/fasady-1863367696.html
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов - РИА Новости, 06.04.2023
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов
Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:11
2023-04-06T07:11
2023-04-06T07:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863367574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d3564e27faa498bebc81832f659a468.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Главстрой Фасад", имеющая собственное конструкторское бюро, изготавливает широкий спектр алюминиевых конструкций – от окон и дверей до сложных модульных конструкций систем фасадного остекления. Также на предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада."Наши конструкции позволяют строить здания высотой более 100 метров со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции", – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Павельев.
https://ria.ru/20230405/lazer-1863070463.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863367574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dea8beb5a07dc3ca94e52231a4cb2617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Московский создатель отечественных систем элементного фасада увеличил мощности производства до свыше 10 тысяч изделий в год, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Предприятие "Главстрой Фасад", работающее в Москве с 2020 года, оснащено современным технологическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и качество продукции. За два года средняя выработка достигла 25 изделий в смену, а годовой объем превышает 10 тысяч. При этом компания в ближайшие годы планирует увеличить в три раза объемы выпуска продукции и в два раза – количество рабочих мест", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Компания "Главстрой Фасад", имеющая собственное конструкторское бюро, изготавливает широкий спектр алюминиевых конструкций – от окон и дверей до сложных модульных конструкций систем фасадного остекления. Также на предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада.
"Наши конструкции позволяют строить здания высотой более 100 метров со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции", – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Павельев.
Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем