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Эскалация не поможет решению ситуации в Иерусалиме, заявил Небензя - РИА Новости, 06.04.2023
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20:36 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/eskalatsiya-1863600984.html
Эскалация не поможет решению ситуации в Иерусалиме, заявил Небензя
Эскалация не поможет решению ситуации в Иерусалиме, заявил Небензя - РИА Новости, 06.04.2023
Эскалация не поможет решению ситуации в Иерусалиме, заявил Небензя
Дальнейшая эскалация не поможет разрешению ситуации в Иерусалиме, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:36
2023-04-06T20:36
в мире
иерусалим
ливан
израиль
василий небензя
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ООН, 6 апр - РИА Новости. Дальнейшая эскалация не поможет разрешению ситуации в Иерусалиме, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза по инциденту в мечети Аль-Акса. "Эскалация, которая сейчас происходит, опасна. Дальнейшая эскалация не поможет разрешению нынешней ситуации в Иерусалиме", - сказал он, касаясь ситуации на границе Израиля и Ливана. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей. Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе. Ожесточенные столкновения на Храмовой горе идут вторую ночь, верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать. Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.
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в мире, иерусалим, ливан, израиль, василий небензя
В мире, Иерусалим, Ливан, Израиль, Василий Небензя
Эскалация не поможет решению ситуации в Иерусалиме, заявил Небензя

Небензя: дальнейшая эскалация не поможет разрешению ситуации в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
Читать ria.ru в
ООН, 6 апр - РИА Новости. Дальнейшая эскалация не поможет разрешению ситуации в Иерусалиме, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза по инциденту в мечети Аль-Акса.
"Эскалация, которая сейчас происходит, опасна. Дальнейшая эскалация не поможет разрешению нынешней ситуации в Иерусалиме", - сказал он, касаясь ситуации на границе Израиля и Ливана.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе. Ожесточенные столкновения на Храмовой горе идут вторую ночь, верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать. Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.
Израильская полиция перекрывает дорогу во время рейда на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В ООН осудили израильские операции против палестинцев в мечети Аль-Акса
Вчера, 17:25
 
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