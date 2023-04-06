https://ria.ru/20230406/elektrosamokat-1863194463.html

Во Франции выступили против запрета на прокат электросамокатов

Во Франции выступили против запрета на прокат электросамокатов - РИА Новости, 06.04.2023

Во Франции выступили против запрета на прокат электросамокатов

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье Рюнаше в среду выступила против запрета прокатных самокатов наподобие того, что вводится в Париже. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:52

2023-04-06T00:52

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье Рюнаше в среду выступила против запрета прокатных самокатов наподобие того, что вводится в Париже. "Нет, я думаю, что это безвредное (для экологии - ред.) средство передвижения, это средство передвижения согласуется с энергетическим переходом, снижением CO2", - сказала она в эфире радиостанции France Info. Признав, что самокаты не выигрывают в сравнении с использованием общественного транспорта, министр подчеркнула, что они благоприятнее для окружающей среды, чем поездки на автомобиле. Ранее в Париже прошло голосование, по итогам которого начиная с 1 сентября 2023 года на улицах столицы более нельзя будет взять в прокат электросамокат. Министр транспорта Франции Клеман Бон также заявил о введении новых мер в отношении тех, кто пользуется электросамокатами, включая увеличение возраста пользователей с 12 до 14 лет, а также штрафа за езду вдвоем с 35 до 135 евро. По данным телеканала BFMTV, за 2022 год во Франции 459 человек получили травмы в авариях с участием электросамокатов, три человека погибли. Отмечается, что число аварий значительно выросло по сравнению с предыдущими годами.

https://ria.ru/20230404/aeroport-1862840754.html

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