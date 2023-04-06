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Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:54 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/dorogi-1863532731.html
Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году
Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023
Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году
Минтранс Московской области опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на текущий год. Список адресов составили, учитывая пожелания жителей, которые они... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:54
2023-04-06T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минтранс Московской области опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на текущий год. Список адресов составили, учитывая пожелания жителей, которые они оставили на "Доброделе". В регионе планируют отремонтировать более тысячи дорог, сообщил телеканал "360"."Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети. Кроме того, 25% от общего списка – больше 300 километров – отремонтируют по итогам голосования жителей на „Доброделе“", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Отмечается, что ремонтные работы начнутся в апреле при благоприятных погодных условиях, а их окончание запланировано на осень. Асфальт обновят на участках более 410 муниципальных дорог (253 километра) и 220 участков дорог отремонтируют на региональной сети (более 760 километров).
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКаток на участке автомобильной дороге
Каток на участке автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минтранс Московской области опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на текущий год. Список адресов составили, учитывая пожелания жителей, которые они оставили на "Доброделе". В регионе планируют отремонтировать более тысячи дорог, сообщил телеканал "360".
"Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети. Кроме того, 25% от общего списка – больше 300 километров – отремонтируют по итогам голосования жителей на „Доброделе“", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Отмечается, что ремонтные работы начнутся в апреле при благоприятных погодных условиях, а их окончание запланировано на осень. Асфальт обновят на участках более 410 муниципальных дорог (253 километра) и 220 участков дорог отремонтируют на региональной сети (более 760 километров).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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