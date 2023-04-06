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Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году

Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 06.04.2023

Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году

Минтранс Московской области опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на текущий год. Список адресов составили, учитывая пожелания жителей, которые они... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:54

2023-04-06T16:54

2023-04-06T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минтранс Московской области опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на текущий год. Список адресов составили, учитывая пожелания жителей, которые они оставили на "Доброделе". В регионе планируют отремонтировать более тысячи дорог, сообщил телеканал "360"."Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети. Кроме того, 25% от общего списка – больше 300 километров – отремонтируют по итогам голосования жителей на „Доброделе“", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Отмечается, что ремонтные работы начнутся в апреле при благоприятных погодных условиях, а их окончание запланировано на осень. Асфальт обновят на участках более 410 муниципальных дорог (253 километра) и 220 участков дорог отремонтируют на региональной сети (более 760 километров).

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)