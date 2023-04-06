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Украинские войска обстреляли два поселка под Волновахой в ДНР - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/donbass-1863518307.html
Украинские войска обстреляли два поселка под Волновахой в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка под Волновахой в ДНР - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска обстреляли два поселка под Волновахой в ДНР
Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:14
2023-04-06T16:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
волноваха
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за две минуты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
волновахский район
волноваха
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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Волноваха
Украинские войска обстреляли два поселка под Волновахой в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселки Владимировка и Никольское под Волновахой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за две минуты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.10 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка (Волновахский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.12 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское (Волновахский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районВолноваха
 
 
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