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Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей
Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей - РИА Новости, 06.04.2023
Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей
Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области увеличили на 359 миллионов рублей, соответствующее... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:01
2023-04-06T13:01
2023-04-06T13:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области увеличили на 359 миллионов рублей, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Директор ТФОМС Подмосковья Людмила Данилова в выступлении перед депутатами отметила увеличение доходов за счет поступлений из федерального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организации, а также направления средств медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.Профильный комитет отметил, что законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области увеличили на 359 миллионов рублей, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.
Директор ТФОМС Подмосковья Людмила Данилова в выступлении перед депутатами отметила увеличение доходов за счет поступлений из федерального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организации, а также направления средств медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Профильный комитет отметил, что законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов
.
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