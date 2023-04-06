https://ria.ru/20230406/dokhody-1863444183.html

Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей

Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей - РИА Новости, 06.04.2023

Объем доходов ТФОМС Подмосковья увеличен на 359 миллионов рублей

Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области увеличили на 359 миллионов рублей, соответствующее... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:01

2023-04-06T13:01

2023-04-06T13:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

московская областная дума

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Общий объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области увеличили на 359 миллионов рублей, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Директор ТФОМС Подмосковья Людмила Данилова в выступлении перед депутатами отметила увеличение доходов за счет поступлений из федерального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организации, а также направления средств медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.Профильный комитет отметил, что законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал спикер Мособолдумы Игорь Брынцалов.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума