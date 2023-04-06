https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии - РИА Новости, 06.04.2023
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать оштрафованных за дискредитацию Вооруженных сил проходить исправительные работы. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:19
2023-04-06T07:19
2023-04-06T10:35
безопасность
россия
москва
султан хамзаев
дмитрий назаров (актер)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать оштрафованных за дискредитацию Вооруженных сил проходить исправительные работы."Внесу предложение коллегам депутатам на обсуждение. Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, которое получил, например, актер Дмитрий Назаров, быть обязаны проходить исправительные работы", — заявил он РИА Новости.По мнению депутата, известный актер или стендапер мог бы заняться социально полезным делом, например подмести чей-то двор, "чтобы от него была конкретная социальная польза".В соответствии со статьей 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях действия, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил, наказываются штрафом — для физических лиц максимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. Повторное нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность.
https://ria.ru/20230405/nazarov-1863154299.html
https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, султан хамзаев, дмитрий назаров (актер), госдума рф
Безопасность, Россия, Москва, Султан Хамзаев, Дмитрий Назаров (актер), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
Хамзаев предложил обязать проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России