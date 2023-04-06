https://ria.ru/20230406/dipotnosheniya-1863386073.html

Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения

Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения - РИА Новости, 06.04.2023

Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:51

2023-04-06T09:51

2023-04-06T11:13

в мире

иран

саудовская аравия

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ДОХА, 6 апр- РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".По его информации, в числе пунктов соглашения между Эр-Риядом и Тегераном "содержится подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий".Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается "намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".Стороны также договорились "возобновить официальные визиты и поездки частных делегаций".

https://ria.ru/20230323/posolstva-1860182702.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, саудовская аравия, пекин