https://ria.ru/20230406/dipotnosheniya-1863386073.html
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения - РИА Новости, 06.04.2023
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:51
2023-04-06T09:51
2023-04-06T11:13
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иран
саудовская аравия
пекин
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ДОХА, 6 апр- РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".По его информации, в числе пунктов соглашения между Эр-Риядом и Тегераном "содержится подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий".Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается "намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".Стороны также договорились "возобновить официальные визиты и поездки частных делегаций".
https://ria.ru/20230323/posolstva-1860182702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, саудовская аравия, пекин
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Пекин
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии подтвердили намерение восстановить дипотношения стран
ДОХА, 6 апр- РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
По его информации, в числе пунктов соглашения между Эр-Риядом и Тегераном
"содержится подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий".
Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается "намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".
Стороны также договорились "возобновить официальные визиты и поездки частных делегаций".
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