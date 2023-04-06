Рейтинг@Mail.ru
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 06.04.2023 (обновлено: 11:13 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/dipotnosheniya-1863386073.html
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения - РИА Новости, 06.04.2023
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:51
2023-04-06T11:13
в мире
иран
саудовская аравия
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863402097_0:68:1158:719_1920x0_80_0_0_59a333c975b2199e1c86cc8067175a6a.jpg
ДОХА, 6 апр- РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".По его информации, в числе пунктов соглашения между Эр-Риядом и Тегераном "содержится подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий".Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается "намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".Стороны также договорились "возобновить официальные визиты и поездки частных делегаций".
https://ria.ru/20230323/posolstva-1860182702.html
иран
саудовская аравия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863402097_0:0:1158:869_1920x0_80_0_0_4764b94ac852f9ea8a46b43db47c4b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, саудовская аравия, пекин
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Пекин
Иран и Саудовская Аравия подтвердили намерение восстановить дипотношения

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии подтвердили намерение восстановить дипотношения стран

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryГлавы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 апр- РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян в подписанном в четверг совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
По его информации, в числе пунктов соглашения между Эр-Риядом и Тегераном "содержится подтверждение достигнутой 10 марта договоренности восстановить дипломатические отношения между двумя странами и начать подготовку к открытию дипмиссий".
Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается "намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".
Стороны также договорились "возобновить официальные визиты и поездки частных делегаций".
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства
23 марта, 18:55
 
В миреИранСаудовская АравияПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала