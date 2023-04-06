https://ria.ru/20230406/dialog-1863561133.html
Посол России заявил, что видит потенциал для диалога с Молдавией
Посол России заявил, что видит потенциал для диалога с Молдавией - РИА Новости, 06.04.2023
Посол России заявил, что видит потенциал для диалога с Молдавией
Россия видит потенциал в дальнейшем развитии диалога с Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:12
2023-04-06T18:12
2023-04-06T18:12
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молдавия
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снг
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КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит потенциал в дальнейшем развитии диалога с Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов. В своей статье, приуроченной к 31-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом, Васнецов напомнил, что за три десятка лет палитра взаимодействия двух стран была насыщена разными тонами, однако умение сторон "преодолевать трудности и разногласия лишь добавляло наполнения разноплановой двусторонней повестке". Васнецов подчеркнул, что между Россией и Молдавией достигнуто более 120 соглашений в различных областях, благодаря которым были "возведены мосты" в культурно-гуманитарной сфере, торговле, а также в миротворческой миссии на Днестре. "Открывая очередную веху российско-молдавского сотрудничества, мы рассчитываем на продолжение полноценного диалога на паритетных началах, учитывающего интересы наших стран и народов. Сохраняем приверженность межгосударственному взаимодействию на принципах международного права, взаимного уважения и обоюдного учета интересов. Видим потенциал для конструктивных начинаний, неангажированных предложений", - говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте посольства РФ в Молдавии. Вместе с тем Васнецов подчеркнул, что сейчас набирают обороты "тенденции для российско-молдавского сотрудничества в условиях избранной Западом конфронтационной ставки на "стратегическое поражение России", что не может не беспокоить Москву. "На таком фоне с сожалением констатируем сужение диалогового пространства с Москвой в ущерб его очевидным преимуществам для Кишинева. Вряд ли соответствует интересам молдавских партнеров и подключение к антироссийским санкциям, а также муссируемая в последнее время тема разрыва связей с СНГ. Деструктивность такой линии очевидна, о чем мы последовательно и открыто говорим", — подчеркнул российский посол. В то же время он высказал уверенность, что искреннее желание разговора без стороннего давления способно открыть новые горизонты сотрудничества, "недооценивать которые едва ли оправданно". Протокол об установлении дипломатических отношений между Молдавией и Российской Федерацией был подписан в Кишиневе 6 апреля 1992 и вступил в силу в этот же день. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html
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россия, молдавия, кишинев, снг
Россия, Молдавия, Кишинев, СНГ
Посол России заявил, что видит потенциал для диалога с Молдавией
Посол в Молдавии Васнецов: Москва видит потенциал для развития диалога с Кишиневом
КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости.
Россия видит потенциал в дальнейшем развитии диалога с Кишиневом, заявил
посол России в Молдавии Олег Васнецов.
В своей статье, приуроченной к 31-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой
и Кишиневом, Васнецов напомнил, что за три десятка лет палитра взаимодействия двух стран была насыщена разными тонами, однако умение сторон "преодолевать трудности и разногласия лишь добавляло наполнения разноплановой двусторонней повестке". Васнецов подчеркнул, что между Россией и Молдавией достигнуто более 120 соглашений в различных областях, благодаря которым были "возведены мосты" в культурно-гуманитарной сфере, торговле, а также в миротворческой миссии на Днестре
.
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"Открывая очередную веху российско-молдавского сотрудничества, мы рассчитываем на продолжение полноценного диалога на паритетных началах, учитывающего интересы наших стран и народов. Сохраняем приверженность межгосударственному взаимодействию на принципах международного права, взаимного уважения и обоюдного учета интересов. Видим потенциал для конструктивных начинаний, неангажированных предложений", - говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте посольства РФ в Молдавии.
Вместе с тем Васнецов подчеркнул, что сейчас набирают обороты "тенденции для российско-молдавского сотрудничества в условиях избранной Западом конфронтационной ставки на "стратегическое поражение России", что не может не беспокоить Москву. "На таком фоне с сожалением констатируем сужение диалогового пространства с Москвой в ущерб его очевидным преимуществам для Кишинева. Вряд ли соответствует интересам молдавских партнеров и подключение к антироссийским санкциям, а также муссируемая в последнее время тема разрыва связей с СНГ
. Деструктивность такой линии очевидна, о чем мы последовательно и открыто говорим", — подчеркнул российский посол.
В то же время он высказал уверенность, что искреннее желание разговора без стороннего давления способно открыть новые горизонты сотрудничества, "недооценивать которые едва ли оправданно".
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Протокол об установлении дипломатических отношений между Молдавией и Российской Федерацией был подписан в Кишиневе 6 апреля 1992 и вступил в силу в этот же день.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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