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СК завел дело после гибели трех человек под Саратовом - РИА Новости, 06.04.2023
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22:28 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/delo-1863618838.html
СК завел дело после гибели трех человек под Саратовом
СК завел дело после гибели трех человек под Саратовом - РИА Новости, 06.04.2023
СК завел дело после гибели трех человек под Саратовом
Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг, которое привело к гибели ребенка и двоих взрослых в квартире дома в райцентре Татищево... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:28
2023-04-06T22:28
происшествия
россия
саратовская область
татищевский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг, которое привело к гибели ребенка и двоих взрослых в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что, предварительно, в четверг в квартире дома на улице Северной обнаружены мертвыми 31-летняя женщина, 34-летний мужчина и 11-летний мальчик. Министр здравоохранения региона Олег Костин отмечал, что погибшие жители поселка Татищево могли отравиться угарным газом, но эта информация "под вопросом". Позднее он уточнил со ссылкой на МЧС, что газовики не подтвердили утечку газа в квартире. "По факту смерти двух взрослых и несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"... В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъят газовый водонагреватель, необходимая документация, назначены экспертизы", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что на телах погибших "обнаружены явные следы, свидетельствующие об отравлении последних угарным газом". Прокуратура области в своем телеграм-канале опубликовала фото, запечатлевшие, что газовый водонагреватель стоял в квартире в углу на кухне рядом с газовой плитой. "По предварительным данным,... в результате отравления угарным газом скончались граждане, в том числе один ребенок. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой района будет дана оценка деятельности управляющей компании и организации, осуществляющей обслуживание внутридомового газового оборудования и вентиляционных каналов", - сказал прокурор Татищевского района Ярослав Щербаков на видео, опубликованного в телеграм-канале надзорного ведомства региона.
https://ria.ru/20230311/devochka-1857279426.html
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россия
саратовская область
татищевский район
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происшествия, россия, саратовская область, татищевский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Татищевский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после гибели трех человек под Саратовом

СК завел дело о некачественном оказании услуг после гибели трех человек под Саратовом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг, которое привело к гибели ребенка и двоих взрослых в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что, предварительно, в четверг в квартире дома на улице Северной обнаружены мертвыми 31-летняя женщина, 34-летний мужчина и 11-летний мальчик. Министр здравоохранения региона Олег Костин отмечал, что погибшие жители поселка Татищево могли отравиться угарным газом, но эта информация "под вопросом". Позднее он уточнил со ссылкой на МЧС, что газовики не подтвердили утечку газа в квартире.
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"По факту смерти двух взрослых и несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"... В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъят газовый водонагреватель, необходимая документация, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на телах погибших "обнаружены явные следы, свидетельствующие об отравлении последних угарным газом".
Прокуратура области в своем телеграм-канале опубликовала фото, запечатлевшие, что газовый водонагреватель стоял в квартире в углу на кухне рядом с газовой плитой.
"По предварительным данным,... в результате отравления угарным газом скончались граждане, в том числе один ребенок. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой района будет дана оценка деятельности управляющей компании и организации, осуществляющей обслуживание внутридомового газового оборудования и вентиляционных каналов", - сказал прокурор Татищевского района Ярослав Щербаков на видео, опубликованного в телеграм-канале надзорного ведомства региона.
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