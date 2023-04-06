https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html

СК завел уголовные дела после нападения на силовиков в Ингушетии

СК завел уголовные дела после нападения на силовиков в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023

СК завел уголовные дела после нападения на силовиков в Ингушетии

Уголовные дела возбуждены после нападения боевиков на полицейских в Ингушетии, где трое сотрудников погибли и еще восемь были ранены, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:02

2023-04-06T19:02

2023-04-06T19:02

происшествия

россия

малгобекский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после нападения боевиков на полицейских в Ингушетии, где трое сотрудников погибли и еще восемь были ранены, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются. Ранее в пресс-службе МВД по республике Ингушетия сообщили, что денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей будет выплачено за информацию о четырех разыскиваемых за нападения на сотрудников правоохранительных органов. По информации ведомства, в розыск объявлены четверо жителей республики: Микаил Мошхоев 1998 года рождения, Амир Боков, 2001 года рождения, Амирхан Гуражев, 1989 года рождения и Адам Оздоев, 1987 года рождения. "Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия-Алания и Ингушетия, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 и статьей 222 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные уголовные дела приняты к производству Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Кроме того, следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и поиск лиц, причастных к этим преступлениям. Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html

https://ria.ru/20230328/stelba-1861266921.html

россия

малгобекский район

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происшествия, россия, малгобекский район, следственный комитет россии (ск рф)