https://ria.ru/20230406/delo-1863504067.html

В Ивановской области завели уголовное дело на блогера, истязавшего дочь

В Ивановской области завели уголовное дело на блогера, истязавшего дочь - РИА Новости, 06.04.2023

В Ивановской области завели уголовное дело на блогера, истязавшего дочь

Уголовное дело об истязании ребенка возбуждено в Ивановской области против блогера, который в прямом эфире унижал дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:28

2023-04-06T15:28

2023-04-06T15:28

происшествия

ивановская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании ребенка возбуждено в Ивановской области против блогера, который в прямом эфире унижал дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. МВД сообщило о его задержании. В СУСК подтвердили, что девочка - дочь блогера. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления… "истязание в отношении несовершеннолетнего", - сказали в ведомстве. Сейчас с фигурантом работают следователи. Официально его имя не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - треш-блогер Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте" схожей с "героем" резонансного ролика внешностью числится администратором паблика "ХочуПожратьTV". Есть также канал на YouTube - на нем треш-стримеры публикуют видеозаписи, на которых глумятся над людьми. Среди самых просматриваемых роликов на канале - "На что готов мужик ради 50 литров пива" и "Что купит алкоголик на 5000 рублей".

https://ria.ru/20230404/tresh-strim-1862981092.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)