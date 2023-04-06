https://ria.ru/20230406/chingiskhan-1863554543.html
Стали известны подробности дела против саратовского "сына Чингисхана"
Стали известны подробности дела против саратовского "сына Чингисхана" - РИА Новости, 06.04.2023
Стали известны подробности дела против саратовского "сына Чингисхана"
Саратовскому бизнесмену, который называл себя "сыном Чингисхана" и был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, избрали меру пресечения в виде... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:58
2023-04-06T17:58
2023-04-06T17:58
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
наркотики
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Саратовскому бизнесмену, который называл себя "сыном Чингисхана" и был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что полицейские совместно с сотрудниками областного УФСБ задержали в Саратове Марата Искиндирова, называвшего себя "сыном Чингисхана", который говорил о расправах и насилии в отношении неказахского этноса, нарушал трудовые права граждан по национальному признаку. По словам источника, в ходе обысков в доме Искиндирова правоохранители нашли гранату, которую тот использовал для запугивания людей, "доказывая свое этническое превосходство". Там же были обнаружены банки с наркотиками и документация, отражающая его отношения с трудовым коллективом. "По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 43-летний житель Саратова, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Дознавателем отдела полиции №3 в составе УМВД России по Саратову в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в пресс-службе. В полиции уточнили, что по месту жительства бизнесмена обнаружили стеклянную банку с 14,8 грамма марихуаны. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в настоящее время сотрудники полиции также проводят проверку высказываний бизнесмена, которые публиковались в интернете. Ранее в телеграм-канале СК РФ сообщалось, что председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправной деятельности предпринимателя из Саратова – как утверждали в соцсетях, бизнесмен нанимал на работу местных жителей и не платил зарплату, увольняя через месяц, сопровождая это различными угрозами.
https://ria.ru/20230331/kurer-1862068070.html
https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), наркотики
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Наркотики
Стали известны подробности дела против саратовского "сына Чингисхана"
В Саратове запугивавшего работников "сына Чингисхана" отпустили под подписку о невыезде
САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Саратовскому бизнесмену, который называл себя "сыном Чингисхана" и был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что полицейские совместно с сотрудниками областного УФСБ задержали в Саратове Марата Искиндирова, называвшего себя "сыном Чингисхана", который говорил о расправах и насилии в отношении неказахского этноса, нарушал трудовые права граждан по национальному признаку. По словам источника, в ходе обысков в доме Искиндирова правоохранители нашли гранату, которую тот использовал для запугивания людей, "доказывая свое этническое превосходство". Там же были обнаружены банки с наркотиками и документация, отражающая его отношения с трудовым коллективом.
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"По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 43-летний житель Саратова, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Дознавателем отдела полиции №3 в составе УМВД России по Саратову в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в пресс-службе.
В полиции уточнили, что по месту жительства бизнесмена обнаружили стеклянную банку с 14,8 грамма марихуаны.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в настоящее время сотрудники полиции также проводят проверку высказываний бизнесмена, которые публиковались в интернете.
Ранее в телеграм-канале СК
РФ сообщалось, что председатель Следкома Александр Бастрыкин
поручил провести проверку по информации о противоправной деятельности предпринимателя из Саратова
– как утверждали в соцсетях, бизнесмен нанимал на работу местных жителей и не платил зарплату, увольняя через месяц, сопровождая это различными угрозами.
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