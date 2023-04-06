https://ria.ru/20230406/chernogoriya-1863385764.html

Милатович победил на выборах президента Черногории

Милатович победил на выборах президента Черногории - РИА Новости, 06.04.2023

Милатович победил на выборах президента Черногории

Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:50

2023-04-06T09:50

2023-04-06T11:22

в мире

черногория

яков милатович

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БЕЛГРАД, 6 апр — РИА Новости. Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики.Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным избиркома, явка составила 69,33 процента.Действующий президент Черногории Мило Джуканович набрал 41,12 процента голосов. Он признал поражение уже ночью после выборов, а 5 апреля объявил, что уходит с поста главы Демократической партии социалистов, которой руководил 25 лет.Милатович, в свою очередь, заявил сторонникам, что победы над Джукановичем Черногория ждала более 30 лет. Он пообещал, что в предстоящие пять лет республика вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию. Вместе с Милатовичем на сцену поднялись премьер-министр Дритан Абазович, бывший глава правительства Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, одержавших победу над ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.Жители Подгорицы и других городов отпраздновали избрание Милатовича фейерверками и спонтанными народными гуляниями.Яков Милатович родился в Подгорице в 1986 году. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе — в университетах Иллинойса, Вены, Рима, а магистратуру окончил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития, отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 по апрель 2022 года был министром экономического развития.Президента Черногории избирают на пять лет.

https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858570088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, черногория, яков милатович