Милатович победил на выборах президента Черногории
Избирком Черногории подвел окончательные результаты выборов президента, победил Милатович
Яков Милатович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 апр — РИА Новости. Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики.
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"ГИК утвердила окончательные результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран президентом Черногории с полученными 221 592 голосов, или 58,88 процента от всего числа действительных бюллетеней", — говорится в твите.
Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным избиркома, явка составила 69,33 процента.
Действующий президент Черногории Мило Джуканович набрал 41,12 процента голосов. Он признал поражение уже ночью после выборов, а 5 апреля объявил, что уходит с поста главы Демократической партии социалистов, которой руководил 25 лет.
Милатович, в свою очередь, заявил сторонникам, что победы над Джукановичем Черногория ждала более 30 лет. Он пообещал, что в предстоящие пять лет республика вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию. Вместе с Милатовичем на сцену поднялись премьер-министр Дритан Абазович, бывший глава правительства Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, одержавших победу над ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.
Жители Подгорицы и других городов отпраздновали избрание Милатовича фейерверками и спонтанными народными гуляниями.
Яков Милатович родился в Подгорице в 1986 году. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе — в университетах Иллинойса, Вены, Рима, а магистратуру окончил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития, отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 по апрель 2022 года был министром экономического развития.
Президента Черногории избирают на пять лет.