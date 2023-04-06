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Милатович победил на выборах президента Черногории - РИА Новости, 06.04.2023
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09:50 06.04.2023 (обновлено: 11:22 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/chernogoriya-1863385764.html
Милатович победил на выборах президента Черногории
Милатович победил на выборах президента Черногории - РИА Новости, 06.04.2023
Милатович победил на выборах президента Черногории
Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:50
2023-04-06T11:22
в мире
черногория
яков милатович
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БЕЛГРАД, 6 апр — РИА Новости. Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики.Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным избиркома, явка составила 69,33 процента.Действующий президент Черногории Мило Джуканович набрал 41,12 процента голосов. Он признал поражение уже ночью после выборов, а 5 апреля объявил, что уходит с поста главы Демократической партии социалистов, которой руководил 25 лет.Милатович, в свою очередь, заявил сторонникам, что победы над Джукановичем Черногория ждала более 30 лет. Он пообещал, что в предстоящие пять лет республика вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию. Вместе с Милатовичем на сцену поднялись премьер-министр Дритан Абазович, бывший глава правительства Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, одержавших победу над ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.Жители Подгорицы и других городов отпраздновали избрание Милатовича фейерверками и спонтанными народными гуляниями.Яков Милатович родился в Подгорице в 1986 году. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе — в университетах Иллинойса, Вены, Рима, а магистратуру окончил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития, отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 по апрель 2022 года был министром экономического развития.Президента Черногории избирают на пять лет.
https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858570088.html
https://ria.ru/20230405/chernogoriya-1863285823.html
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в мире, черногория, яков милатович
В мире, Черногория, Яков Милатович
Милатович победил на выборах президента Черногории

Избирком Черногории подвел окончательные результаты выборов президента, победил Милатович

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯков Милатович
Яков Милатович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Яков Милатович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 апр — РИА Новости. Президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, сообщил в Twitter избирком республики.
«

"ГИК утвердила окончательные результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран президентом Черногории с полученными 221 592 голосов, или 58,88 процента от всего числа действительных бюллетеней", — говорится в твите.

Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным избиркома, явка составила 69,33 процента.
Действующий президент Черногории Мило Джуканович набрал 41,12 процента голосов. Он признал поражение уже ночью после выборов, а 5 апреля объявил, что уходит с поста главы Демократической партии социалистов, которой руководил 25 лет.
Мужчина голосует на выборах президента Черногории в Школе имени Максима Горького в Подгорице. 15 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов президента Черногории
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Милатович, в свою очередь, заявил сторонникам, что победы над Джукановичем Черногория ждала более 30 лет. Он пообещал, что в предстоящие пять лет республика вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию. Вместе с Милатовичем на сцену поднялись премьер-министр Дритан Абазович, бывший глава правительства Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, одержавших победу над ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.
Жители Подгорицы и других городов отпраздновали избрание Милатовича фейерверками и спонтанными народными гуляниями.
Яков Милатович родился в Подгорице в 1986 году. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе — в университетах Иллинойса, Вены, Рима, а магистратуру окончил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития, отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 по апрель 2022 года был министром экономического развития.
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