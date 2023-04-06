https://ria.ru/20230406/chekhiya-1863424773.html
СМИ пишут о подорожании пасхальных продуктов в Чехии на треть
СМИ пишут о подорожании пасхальных продуктов в Чехии на треть - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ пишут о подорожании пасхальных продуктов в Чехии на треть
Цена продуктов, используемых для приготовления традиционных пасхальных изделий, возросла в Чехии по сравнению с апрелем 2022 года более чем на треть, сообщило в РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:03
2023-04-06T12:03
2023-04-06T12:03
в мире
чехия
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. Цена продуктов, используемых для приготовления традиционных пасхальных изделий, возросла в Чехии по сравнению с апрелем 2022 года более чем на треть, сообщило в четверг сетевое издание Idnes со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ). "Стоимость покупательской корзины с продуктами для выпечки традиционных изделий к католической Пасхе (отмечается 7-11 апреля) в этом году возросла по сравнению с апрелем 2022 года, по данным ЧСУ, более чем на треть, что делает нынешнюю Пасху самой дорогой за многие последние годы", - написало издание. В частности, цена яиц выросла за этот период на 85%. Большое влияние на столь серьезный скачок цен оказал птичий грипп, в частности, ликвидация крупнейшей в республике птицефермы в Таховском районе на юге Чехии. Одновременно значительно возросли расходы на такие необходимые для выпечки пасхальных изделий продукты, как дрожжи, сливки, порошковые изделия, ароматизированный сахар, разрыхлитель и другие. Сырье для приготовления пасхального барашка или паштета обойдется теперь, в среднем, в 123,5 кроны (около 5,6 доллара), что означает увеличение на 27 крон (около 1,2 доллара) по сравнению с прошлым годом, отмечает Idnes. Дороже обойдутся людям и посиделки с родственниками и друзьями, без которых немыслимы пасхальные торжества. За последний год заметно возросли цены на пиво, мясо, овощи, фрукты, майонез и другие продукты. Чтобы хотя бы отчасти сэкономить на них, многие чехи совершают покупки заблаговременно, используя распродажи и скидки. Однако, судя по данным портала Аkcniceny, общая стоимость корзины продуктов на дисконтных акциях за последний год возросла на 30%. В результате, нынешние цены со скидками, например, на муку, яйца и сахар, соответствуют обычным ценам в апреле 2022 года. Тем не менее, праздничные столы в чешских семьях и на сей раз обещают быть весьма щедрыми, поскольку Пасха в республике, наряду с Рождеством и Новым годом, считается любимым праздником, к тому же связанным с приходом теплого времени года и расцветом природы. По предположениям экономистов, чехи в этом году потратят на празднование Пасхи более 11 миллиардов крон (около 500 миллионов долларов), что составляет примерно 1,3 тысячи крон (около 59 долларов) на одного взрослого жителя страны.
https://ria.ru/20230405/chekhiya-1863261052.html
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862758114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
СМИ пишут о подорожании пасхальных продуктов в Чехии на треть
Издание Idnes: пасхальные продукты в Чехии сейчас стоят на треть дороже, чем год назад
ПРАГА, 6 апр – РИА Новости.
Цена продуктов, используемых для приготовления традиционных пасхальных изделий, возросла в Чехии по сравнению с апрелем 2022 года более чем на треть, сообщило в четверг сетевое издание Idnes
со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ).
"Стоимость покупательской корзины с продуктами для выпечки традиционных изделий к католической Пасхе (отмечается 7-11 апреля) в этом году возросла по сравнению с апрелем 2022 года, по данным ЧСУ, более чем на треть, что делает нынешнюю Пасху самой дорогой за многие последние годы", - написало издание.
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В частности, цена яиц выросла за этот период на 85%. Большое влияние на столь серьезный скачок цен оказал птичий грипп, в частности, ликвидация крупнейшей в республике птицефермы в Таховском районе на юге Чехии. Одновременно значительно возросли расходы на такие необходимые для выпечки пасхальных изделий продукты, как дрожжи, сливки, порошковые изделия, ароматизированный сахар, разрыхлитель и другие. Сырье для приготовления пасхального барашка или паштета обойдется теперь, в среднем, в 123,5 кроны (около 5,6 доллара), что означает увеличение на 27 крон (около 1,2 доллара) по сравнению с прошлым годом, отмечает Idnes.
Дороже обойдутся людям и посиделки с родственниками и друзьями, без которых немыслимы пасхальные торжества. За последний год заметно возросли цены на пиво, мясо, овощи, фрукты, майонез и другие продукты. Чтобы хотя бы отчасти сэкономить на них, многие чехи совершают покупки заблаговременно, используя распродажи и скидки. Однако, судя по данным портала Аkcniceny, общая стоимость корзины продуктов на дисконтных акциях за последний год возросла на 30%. В результате, нынешние цены со скидками, например, на муку, яйца и сахар, соответствуют обычным ценам в апреле 2022 года.
Тем не менее, праздничные столы в чешских семьях и на сей раз обещают быть весьма щедрыми, поскольку Пасха в республике, наряду с Рождеством и Новым годом, считается любимым праздником, к тому же связанным с приходом теплого времени года и расцветом природы. По предположениям экономистов, чехи в этом году потратят на празднование Пасхи более 11 миллиардов крон (около 500 миллионов долларов), что составляет примерно 1,3 тысячи крон (около 59 долларов) на одного взрослого жителя страны.
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