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В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:14 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/bulling-1863451135.html
В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах
В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах - РИА Новости, 06.04.2023
В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах
Власти Московской области ведут активную борьбу с травлей и буллингом в общеобразовательных учреждениях региона, заявила на заседании Мособлдумы уполномоченная... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:14
2023-04-06T13:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную борьбу с травлей и буллингом в общеобразовательных учреждениях региона, заявила на заседании Мособлдумы уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.Работа ведется в рамках проекта "Бесконфликтная школа". По словам Мишоновой, после пандемии коронавируса в 2022 году дети вернулись в школьную среду, что привело к росту количества обращений по поводу буллинга. С 2018 года было получено наибольшее количество обращений – 150.Она отметила, что в 2022 году было выявлено 33 нарушения прав детей, 46 педагогов были привлечены к административной ответственности, а в адрес директоров школ было направлено шесть предупреждений. Еще одно заявление было направлено в прокуратуру."Сейчас мы предложили министерству образования принять антибуллинговую хартию, ее текст направлен на обсуждение профессиональному сообществу", - добавила Мишонова.
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московская область (подмосковье), ксения мишонова, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Московская областная дума

В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную борьбу с травлей и буллингом в общеобразовательных учреждениях региона, заявила на заседании Мособлдумы уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Работа ведется в рамках проекта "Бесконфликтная школа". По словам Мишоновой, после пандемии коронавируса в 2022 году дети вернулись в школьную среду, что привело к росту количества обращений по поводу буллинга. С 2018 года было получено наибольшее количество обращений – 150.
«
"Рост числа обращений – это, скорее всего, знак доверия к уполномоченным. Школьные конфликты были, есть и будут. Буллинг, травля, мы призвали это не замалчивать, чтобы тлеющие конфликты не переросли в агрессию. Мы обучили более 3 тысяч педагогов медиации, по итогам прошлого года специальными педагогами было разрешено 44 конфликта", - сказала Мишонова.
Она отметила, что в 2022 году было выявлено 33 нарушения прав детей, 46 педагогов были привлечены к административной ответственности, а в адрес директоров школ было направлено шесть предупреждений. Еще одно заявление было направлено в прокуратуру.
"Сейчас мы предложили министерству образования принять антибуллинговую хартию, ее текст направлен на обсуждение профессиональному сообществу", - добавила Мишонова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваМосковская областная дума
 
 
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