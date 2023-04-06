https://ria.ru/20230406/bulling-1863451135.html

В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах

В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах - РИА Новости, 06.04.2023

В Подмосковье ведется активная борьба с буллингом в школах

Власти Московской области ведут активную борьбу с травлей и буллингом в общеобразовательных учреждениях региона, заявила на заседании Мособлдумы уполномоченная... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:14

2023-04-06T13:14

2023-04-06T13:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

московская областная дума

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Московской области ведут активную борьбу с травлей и буллингом в общеобразовательных учреждениях региона, заявила на заседании Мособлдумы уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.Работа ведется в рамках проекта "Бесконфликтная школа". По словам Мишоновой, после пандемии коронавируса в 2022 году дети вернулись в школьную среду, что привело к росту количества обращений по поводу буллинга. С 2018 года было получено наибольшее количество обращений – 150.Она отметила, что в 2022 году было выявлено 33 нарушения прав детей, 46 педагогов были привлечены к административной ответственности, а в адрес директоров школ было направлено шесть предупреждений. Еще одно заявление было направлено в прокуратуру."Сейчас мы предложили министерству образования принять антибуллинговую хартию, ее текст направлен на обсуждение профессиональному сообществу", - добавила Мишонова.

https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), ксения мишонова, московская областная дума