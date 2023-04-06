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Минометный обстрел повредил десять домов в Брянской области
Минометный обстрел повредил десять домов в Брянской области - РИА Новости, 06.04.2023
Минометный обстрел повредил десять домов в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле поселка Запесочье Погарского района со стороны украинских националистов, повреждены 10 жилых РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:31
2023-04-06T07:31
2023-04-06T07:31
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
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БРЯНСК, 6 апр - РИА Новости. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле поселка Запесочье Погарского района со стороны украинских националистов, повреждены 10 жилых домов, люди не пострадали. "Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона. Уточняется, что пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20230406/melitopol-1863368718.html
погарский район
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происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз
Минометный обстрел повредил десять домов в Брянской области
Богомаз: минометный обстрел повредил десять домов в брянском поселке Запесочье