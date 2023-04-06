https://ria.ru/20230406/bolsonaru-1863358984.html
Болсонару дал показания о драгоценностях из Саудовской Аравии
Болсонару дал показания о драгоценностях из Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.04.2023
Болсонару дал показания о драгоценностях из Саудовской Аравии
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в свидетельских показаниях по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что узнал об... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:21
2023-04-06T02:21
2023-04-06T02:21
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в свидетельских показаниях по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что узнал об их существовании спустя 14 месяцев и пытался избежать "дипломатических затруднений", сообщила газета Folha de Sao Paulo. "Болсонару заявил, что узнал о драгоценностях, изъятых налоговой службой, через 14 месяцев после инцидента. По его словам, узнав об этом в декабре 2022 года, тогдашний президент искал информацию по этому вопросу, чтобы избежать предполагаемого дипломатического затруднения, если подарки будут проданы с аукциона", - сообщила Folha со ссылкой на адвокатов политика. Ювелирные украшения были обнаружены при случайной проверке в багаже одного из министров правительства Болсонару, прибывших в 2021 году из рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Тогда был изъят только комплект женских украшений стоимостью около 3 миллионов евро, предназначавшийся для первой леди Мишель Болсонару, годом позднее стало известно о существовании другого, мужского комплекта. В марте счетная палата Бразилии обязала Болсонару сдать эти подарки. Бывший президент в настоящий момент проходит свидетелем по этому делу, однако в его действиях могут усмотреть признаки хищения - присвоения государственным лицом имущества, полученного в силу своего положения. С учетом его статуса адвокатам экс-президента было отказано в доступе к материалам конфиденциального дела. Помимо украшений из Саудовской Аравии счетная палата ранее обязала экс-президента вернуть в администрацию главы государства подаренные в ОАЭ винтовку и пистолет. В ведомстве намерены провести ревизию всех подарков, полученных Болсонару на посту главы государства, а также сделать такую ревизию регулярной для всех первых лиц в конце срока их правления - в частную коллекцию президентам разрешается брать предметы меньшей ценности, скоропортящиеся товары или очень личного характера, такие как футболки и кепки.
https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861732499.html
https://ria.ru/20230325/poezdka-1860633844.html
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в мире, саудовская аравия, бразилия, оаэ, жаир болсонару
В мире, Саудовская Аравия, Бразилия, ОАЭ, Жаир Болсонару
Болсонару дал показания о драгоценностях из Саудовской Аравии
Folha: Болсонару дал свидетельские показания о драгоценностях из Саудовской Аравии
МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в свидетельских показаниях по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что узнал об их существовании спустя 14 месяцев и пытался избежать "дипломатических затруднений", сообщила газета Folha de Sao Paulo
.
"Болсонару заявил, что узнал о драгоценностях, изъятых налоговой службой, через 14 месяцев после инцидента. По его словам, узнав об этом в декабре 2022 года, тогдашний президент искал информацию по этому вопросу, чтобы избежать предполагаемого дипломатического затруднения, если подарки будут проданы с аукциона", - сообщила Folha со ссылкой на адвокатов политика.
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Ювелирные украшения были обнаружены при случайной проверке в багаже одного из министров правительства Болсонару, прибывших в 2021 году из рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Тогда был изъят только комплект женских украшений стоимостью около 3 миллионов евро, предназначавшийся для первой леди Мишель Болсонару, годом позднее стало известно о существовании другого, мужского комплекта. В марте счетная палата Бразилии обязала Болсонару сдать эти подарки.
Бывший президент в настоящий момент проходит свидетелем по этому делу, однако в его действиях могут усмотреть признаки хищения - присвоения государственным лицом имущества, полученного в силу своего положения. С учетом его статуса адвокатам экс-президента было отказано в доступе к материалам конфиденциального дела.
Помимо украшений из Саудовской Аравии счетная палата ранее обязала экс-президента вернуть в администрацию главы государства подаренные в ОАЭ
винтовку и пистолет. В ведомстве намерены провести ревизию всех подарков, полученных Болсонару на посту главы государства, а также сделать такую ревизию регулярной для всех первых лиц в конце срока их правления - в частную коллекцию президентам разрешается брать предметы меньшей ценности, скоропортящиеся товары или очень личного характера, такие как футболки и кепки.
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