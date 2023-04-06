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Источник: силы миссии ООН в Ливане привели в состояние боеготовности
Источник: силы миссии ООН в Ливане привели в состояние боеготовности - РИА Новости, 06.04.2023
Источник: силы миссии ООН в Ливане привели в состояние боеготовности
Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) приведен в состояние боевой готовности после пуска ракет c юга страны в сторону Израиля, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:31
2023-04-06T20:31
2023-04-06T20:31
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) приведен в состояние боевой готовности после пуска ракет c юга страны в сторону Израиля, заявил РИА Новости источник в UNIFIL. "В целом мы находимся в состоянии боевой готовности, на данный момент нет подтверждения, кто выпустил ракеты", - сказал источник. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны. Израильская армия заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
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в мире, ливан, израиль
Источник: силы миссии ООН в Ливане привели в состояние боеготовности
Силы миссии ООН в Ливане привели в состояние боеготовности после пуска ракет
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) приведен в состояние боевой готовности после пуска ракет c юга страны в сторону Израиля, заявил РИА Новости источник в UNIFIL.
"В целом мы находимся в состоянии боевой готовности, на данный момент нет подтверждения, кто выпустил ракеты", - сказал источник.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны. Израильская армия заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана
после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля
из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы