https://ria.ru/20230406/bmp-1863573618.html

В Греции заявили о готовности передать Украине еще одну партию БМП

В Греции заявили о готовности передать Украине еще одну партию БМП - РИА Новости, 06.04.2023

В Греции заявили о готовности передать Украине еще одну партию БМП

Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:50

2023-04-06T18:50

2023-04-06T19:00

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АФИНЫ, 6 апр - РИА Новости. Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о готовности передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы, помогать лечить раненных и обучать экипажи танков Leopard, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Резников находится в четверг с визитом в Греции.Начальник генштаба Флорос сказал о помощи, которую Греция отправила или отправит Украине."Есть готовность к передаче - в сотрудничестве с международным координационным центром пожертвований (International Donation Coordination Center, IDCC) - еще одной партии БМП-1, 73-мм управляемых снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов. Поддерживать готовность военных госпиталей к приему и лечению раненых украинских солдат и офицеров", - говорится в сообщении."Кроме того, мы полностью поддерживаем миссию военной помощи Европейского Союза (EUMAM) на Украине, в которой мы принимаем активное участие в обучении ее военнослужащих, предоставляя высококвалифицированных военных инструкторов во многих различных областях, таких как Силы специальных операций, обучение экипажей танков Leopard и так далее", - сказал Флорос.Ранее Греция передала Украине 30 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, получив в обмен немецкие бронемашины Marder. Всего планируется отправить 40 БМП. Ряд СМИ сообщали, что Афины готовы отправить 10 БМП-1, не дожидаясь замены из Германии.По сообщению агентства, министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на переговорах заверил, что Греция будет поддерживать Украину и украинский народ столько, сколько это необходимо.Панайотопулос сказал, что Греция "с самого начала этой жестокой и неспровоцированной войны против Украины" была на стороне Украины.Он выразил твердое намерение Греции укреплять двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной.В заключение Панайотопулос вновь заявил о солидарности Греции с украинским народом и, как он сказал, "воздал должное героическим вооруженным силам Украины, которые мужественно и самоотверженно сражаются, жертвуя собой ради победы"."Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность своей страны правительству и народу Греции за их поддержку в борьбе с российским вторжением. Наши беженцы находят дом в Греции, сказал он. Резников охарактеризовал предстоящее членство Швеции в НАТО, чей флаг имеет те же цвета, что и флаг его страны, как символическое, и выразил надежду, что следующей страной станет Украина, поскольку, по его словам, "Украина имеет опыт отпора России с помощью оружия НАТО", - пишет агентство."Резников проинформировал о текущей ситуации на полях сражений, подготовке контрудара ВСУ, обучении военнослужащих, а также подтвердил необходимость предоставления артиллерийских снарядов и тяжелого пехотного вооружения", - сообщает агентство.Украинский министр сказал о необходимости укрепления оборонного сотрудничества между Грецией и Украиной "после победоносного исхода войны", особенно в вопросе разминирования Азовского моря, так как, по его словам, у Греции много опыта как на море, так и на суше, а также беспрепятственного продолжения снабжения продовольствием Африки, которое Украина в настоящее время осуществляет через "зеленый коридор" под эгидой ООН, говорится в сообщении.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html

https://ria.ru/20230403/tanki-1862593989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, греция, алексей резников, бмп-1, афины