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Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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16:19 06.04.2023 (обновлено: 16:28 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863520168.html
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности союзного государства, будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:19
2023-04-06T16:28
союзное государство
безопасность
союзное государство
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности союзного государства, будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
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безопасность, союзное государство, владимир путин
Союзное государство, Безопасность, Союзное государство, Владимир Путин
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Путин сообщил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности союзного государства, будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
«
"В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств, развязанной против нас санкционной и информационной войны", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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