Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

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"В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств, развязанной против нас санкционной и информационной войны", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.