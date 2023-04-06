Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Путин сообщил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности союзного государства, будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
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"В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств, развязанной против нас санкционной и информационной войны", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.