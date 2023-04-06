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Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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16:13 06.04.2023 (обновлено: 17:27 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863517965.html
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:13
2023-04-06T17:27
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.Концепцию планируется утвердить в 2024 году, уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.По словам Путина, Москва и Минск предметно займутся стратегическим планированием, будут укреплять системы безопасности, гарантируя условия для устойчивого, поступательного социально-экономического развития Союзного государства.Как указывал белорусский президент Александр Лукашенко, уже создана эффективная система обороны, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.Размещение ТЯО в БелоруссииНедавно Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.Кроме того, в Вооруженные силы Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть военных белорусских самолетов штурмовой авиации получила оснащение для применения ядерных средств поражения.Эти решения вызвали критику на Западе и обвинения в нарушении Россией международных обязательств. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863525189.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства

Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.
«

"Большое значение имеет <...> вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны".

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Концепцию планируется утвердить в 2024 году, уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
По словам Путина, Москва и Минск предметно займутся стратегическим планированием, будут укреплять системы безопасности, гарантируя условия для устойчивого, поступательного социально-экономического развития Союзного государства.
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Недавно Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
Кроме того, в Вооруженные силы Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть военных белорусских самолетов штурмовой авиации получила оснащение для применения ядерных средств поражения.
Эти решения вызвали критику на Западе и обвинения в нарушении Россией международных обязательств. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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