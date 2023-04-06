https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863517965.html

Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства

Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства

Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:13

2023-04-06T16:13

2023-04-06T17:27

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.Концепцию планируется утвердить в 2024 году, уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.По словам Путина, Москва и Минск предметно займутся стратегическим планированием, будут укреплять системы безопасности, гарантируя условия для устойчивого, поступательного социально-экономического развития Союзного государства.Как указывал белорусский президент Александр Лукашенко, уже создана эффективная система обороны, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.Размещение ТЯО в БелоруссииНедавно Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.Кроме того, в Вооруженные силы Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть военных белорусских самолетов штурмовой авиации получила оснащение для применения ядерных средств поражения.Эти решения вызвали критику на Западе и обвинения в нарушении Россией международных обязательств. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863525189.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863435550.html

россия

белоруссия

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, белоруссия, владимир путин