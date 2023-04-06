Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.
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"Большое значение имеет <...> вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны".
Концепцию планируется утвердить в 2024 году, уточнил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
По словам Путина, Москва и Минск предметно займутся стратегическим планированием, будут укреплять системы безопасности, гарантируя условия для устойчивого, поступательного социально-экономического развития Союзного государства.
Как указывал белорусский президент Александр Лукашенко, уже создана эффективная система обороны, а рамках которой успешно действует региональная группировка войск и единая система ПВО.
Размещение ТЯО в Белоруссии
Недавно Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
Кроме того, в Вооруженные силы Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также часть военных белорусских самолетов штурмовой авиации получила оснащение для применения ядерных средств поражения.
Эти решения вызвали критику на Западе и обвинения в нарушении Россией международных обязательств. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.