https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863515610.html

Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности

Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 06.04.2023

Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности

Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:07

2023-04-06T16:07

2023-04-06T16:20

союзное государство

россия

белоруссия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, и это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, безопасность, владимир путин