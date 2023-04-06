https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863515610.html
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 06.04.2023
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:07
2023-04-06T16:07
2023-04-06T16:20
союзное государство
россия
белоруссия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, и это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Безопасность, Владимир Путин
Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
Путин: РФ и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, и это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов, по настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии