https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863499228.html
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит все средства для защиты страны, если до этого дойдет. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:11
2023-04-06T15:11
2023-04-06T15:17
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белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
россия
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит все средства для защиты страны, если до этого дойдет."Никого мы не шантажируем, так будет", - добавил он.
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863493397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, союзное государство
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство, Россия, Союзное государство
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Лукашенко: если будет надо, Белоруссия применит все средства, чтобы защититься