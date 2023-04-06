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Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия - РИА Новости, 06.04.2023
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15:11 06.04.2023 (обновлено: 15:17 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863499228.html
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит все средства для защиты страны, если до этого дойдет. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:11
2023-04-06T15:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
россия
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит все средства для защиты страны, если до этого дойдет."Никого мы не шантажируем, так будет", - добавил он.
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863493397.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, союзное государство
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство, Россия, Союзное государство
Лукашенко рассказал, как будет защищаться Белоруссия

Лукашенко: если будет надо, Белоруссия применит все средства, чтобы защититься

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит все средства для защиты страны, если до этого дойдет.
«
"Если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы", - сказал он на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Москве.
"Никого мы не шантажируем, так будет", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия
Вчера, 14:51
 
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