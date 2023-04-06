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В московском метро мужчина распылил баллончик в лицо пенсионеру

В московском метро мужчина распылил баллончик в лицо пенсионеру - РИА Новости, 06.04.2023

В московском метро мужчина распылил баллончик в лицо пенсионеру

Безработный москвич в ходе выяснения отношений в вагоне метро распылил в лицо пожилому мужчине перцовый баллончик, пенсионера получил химические ожоги,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:02

2023-04-06T12:02

2023-04-06T12:52

происшествия

москва

россия

метро

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Безработный москвич в ходе выяснения отношений в вагоне метро распылил в лицо пожилому мужчине перцовый баллончик, пенсионера получил химические ожоги, злоумышленника задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент произошел во вторник в вагоне поезда, следовавшего от "Краснопресненской" до "Белорусской" Кольцевой линии метро. "Злоумышленник в ответ на просьбу 65-летнего мужчины уступить ему место ответил отказом, после чего между ними начался словесный конфликт. В ходе выяснения отношений в какой-то момент подозреваемый сначала схватил пожилого человека за одежду, а затем в присутствии значительного скопления пассажиров распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что у пострадавшего пенсионера диагностировали химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз. Как уточнили в пресс-службе, злоумышленника удалось задержать спустя сутки, полицейские обнаружили его по месту проживания родственников на северо-востоке Москвы. Задержанным оказался 27-летний безработный москвич. Отмечается, что сам задержанный мужчина раскаялся в содеянном и признал вину. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

https://ria.ru/20230403/nozh-1862584296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажир метро распылил газовый баллончик в лицо пожилому мужчине. Кадры МВД Пассажир метро распылил газовый баллончик в лицо пожилому мужчине. Кадры МВД 2023-04-06T12:02 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, метро, московский метрополитен