https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html

В России открылся первый дилерский центр китайского BAIC

В России открылся первый дилерский центр китайского BAIC - РИА Новости, 06.04.2023

В России открылся первый дилерский центр китайского BAIC

Первый дилерский центр китайского BAIC в РФ - BAIC Major - открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Продажи автомобилей бренда стартуют через 2-3... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:46

2023-04-06T17:46

2023-04-06T17:46

экономика

авто

россия

китай

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863550173_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_ee35742761cd3666119a1a91a51d7683.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый дилерский центр китайского BAIC в РФ - BAIC Major - открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Продажи автомобилей бренда стартуют через 2-3 недели, сообщил журналистам гендиректор BAIC в РФ Виталий Рябкин. В автосалоне представили три модели бренда: седан US Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ 40. Их цены стартуют от 1,7 миллиона рублей, 1,69 миллиона рублей и 3,76 миллиона рублей соответственно. Новый дилерский центр BAIC Major расположен в 9 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Общая площадь шоурума составляет 760 квадратных метров. "Все, что касается седана и X35, думаем, нам понадобится 2-3 недели, чтобы начать продавать эти автомобили. Все, что касается рамного внедорожника BJ40 - давайте рассчитывать на 4-5 недель, может быть 6", - сказал Рябкин, отвечая на вопрос о старте продаж новинок. При этом он уточнил, что предзаказ на новинки можно оформить уже с сегодняшнего дня. Сейчас на "Автоторе" собираются две модели BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. До конца года на конвейер встанет еще пять новинок. Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов. BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили.

https://ria.ru/20230406/baic-1863539140.html

https://ria.ru/20230406/avto-1863443398.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, китай, москва