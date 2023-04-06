https://ria.ru/20230406/aviastroenie-1863506186.html
Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения
Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения - РИА Новости, 06.04.2023
Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения
Ростех планирует открыть в Перми производственно-учебный центр по подготовке квалицированных кадров для авиастроения, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:34
2023-04-06T15:34
2023-04-06T15:34
пермский край
пермь
дмитрий махонин
ростех
технологии
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ПЕРМЬ, 6 апр – РИА Новости. Ростех планирует открыть в Перми производственно-учебный центр по подготовке квалицированных кадров для авиастроения, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.В четверг в Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров."Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр, где будут готовить 2 тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно", – говорится в сообщении.По словам Махонина, в ближайшие годы в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий региона будет инвестировано порядка 250 миллиардов рублей."Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в 2-3 раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели", – подчеркнул Махонин.Как пояснили в пресс-службе губернатора, в основу проекта заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. "Таким образом, ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками", – отметили в ведомстве.Глава Ростеха Сердюков обратил внимание на то, что до 2030 года предприятия корпорации должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тысяч авиационных двигателей. "С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по 5 профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач", – цитирует Сердюкова пресс-служба губернатора Пермского края.По данным пресс-службы губернатора, на базе центра будет вестись как профессиональная подготовка с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре будут предусмотрены корпоративные стипендии. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста.В Пермском крае расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тысяч человек. "В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее, чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ", – уточнили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862980915.html
https://ria.ru/20230310/zayavki-1857042535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, дмитрий махонин, ростех, технологии
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Ростех, Технологии
ПЕРМЬ, 6 апр – РИА Новости. Ростех планирует открыть в Перми производственно-учебный центр по подготовке квалицированных кадров для авиастроения, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
В четверг в Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.
"Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр, где будут готовить 2 тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно", – говорится в сообщении.
По словам Махонина, в ближайшие годы в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий региона будет инвестировано порядка 250 миллиардов рублей.
"Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в 2-3 раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели", – подчеркнул Махонин.
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Как пояснили в пресс-службе губернатора, в основу проекта заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. "Таким образом, ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками", – отметили в ведомстве.
Глава Ростеха Сердюков обратил внимание на то, что до 2030 года предприятия корпорации должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тысяч авиационных двигателей. "С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по 5 профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач", – цитирует Сердюкова пресс-служба губернатора Пермского края.
По данным пресс-службы губернатора, на базе центра будет вестись как профессиональная подготовка с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре будут предусмотрены корпоративные стипендии. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста.
В Пермском крае расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тысяч человек. "В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее, чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ", – уточнили в пресс-службе губернатора.
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