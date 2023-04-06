https://ria.ru/20230406/aviastroenie-1863506186.html

Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения

Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения - РИА Новости, 06.04.2023

Ростех планирует открыть в Перми учебный центр для отрасли авиастроения

Ростех планирует открыть в Перми производственно-учебный центр по подготовке квалицированных кадров для авиастроения, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:34

2023-04-06T15:34

2023-04-06T15:34

пермский край

пермь

дмитрий махонин

ростех

технологии

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ПЕРМЬ, 6 апр – РИА Новости. Ростех планирует открыть в Перми производственно-учебный центр по подготовке квалицированных кадров для авиастроения, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.В четверг в Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров."Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр, где будут готовить 2 тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно", – говорится в сообщении.По словам Махонина, в ближайшие годы в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий региона будет инвестировано порядка 250 миллиардов рублей."Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в 2-3 раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели", – подчеркнул Махонин.Как пояснили в пресс-службе губернатора, в основу проекта заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. "Таким образом, ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками", – отметили в ведомстве.Глава Ростеха Сердюков обратил внимание на то, что до 2030 года предприятия корпорации должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тысяч авиационных двигателей. "С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по 5 профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач", – цитирует Сердюкова пресс-служба губернатора Пермского края.По данным пресс-службы губернатора, на базе центра будет вестись как профессиональная подготовка с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре будут предусмотрены корпоративные стипендии. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста.В Пермском крае расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тысяч человек. "В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее, чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ", – уточнили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862980915.html

https://ria.ru/20230310/zayavki-1857042535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, дмитрий махонин, ростех, технологии