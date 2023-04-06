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Биография Сергея Авакянца

Биография Сергея Авакянца - РИА Новости, 06.04.2023

Биография Сергея Авакянца

Адмирал, командующим Тихоокеанским флотом России Сергей Иосифович Авакянц родился 6 апреля 1958 года в Ереване (Армянская ССР, ныне – Республика Армения) в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:52

2023-04-06T00:52

2023-04-06T00:52

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Адмирал, командующим Тихоокеанским флотом России Сергей Иосифович Авакянц родился 6 апреля 1958 года в Ереване (Армянская ССР, ныне – Республика Армения) в семье офицера ВМФ СССР.В 1980 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, в 1991 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1998 году – Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (ныне Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия" имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова), в 2007 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.Проходил службу на Северном флоте в должностях командира группы управления ракетно-артиллерийской боевой части большого противолодочного корабля "Адмирал Юмашев", командира дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части ракетного крейсера "Адмирал флота Лобов", командира дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части, помощника и старшего помощника командира ракетного крейсера "Маршал Устинов".С 1991 по 1996 год был командиром ракетного крейсера "Маршал Устинов".В октябре 1996 года был назначен заместителем командира, в 1998 году – начальником штаба – заместителем командира, а в 2001 году – командиром дивизии ракетных кораблей Северного флота.С 2004 по 2007 год – начальник штаба – первый заместитель командира оперативной эскадры Северного флота.В июне 2007 года был назначен начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, в августе того же года переведен на Тихоокеанский флот на должность командующего Приморской флотилией разнородных сил.В августе 2010 года стал начальником штаба – первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом.В мае 2012 года указом президента России был назначен командующим Тихоокеанским флотом. 13 декабря 2014 года указом президента России Сергею Авакянцу было присвоено воинское звание "адмирал". Награжден орденами "За морские заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и многими медалями.Удостоен юбилейной медали Русской православной церкви "В память тысячелетия преставления равноапостольного великого князя Владимира" (2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей авакянц, россия, ереван, ссср, безопасность