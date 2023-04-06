https://ria.ru/20230406/auktsion-1863491535.html

Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США

Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США - РИА Новости, 06.04.2023

Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США

Громадный рубин весом 55,22 карата выставили на торги Sotheby's, пишет CNN. Драгоценность назвали Estrela de Fura (Звезда Фуры). РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:28

2023-04-06T17:28

2023-04-06T17:28

новости культуры

культура

аукцион

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Громадный рубин весом 55,22 карата выставили на торги Sotheby's, пишет CNN. Драгоценность назвали Estrela de Fura (Звезда Фуры). Это самый крупный из когда-либо представленных на аукционе подобных камней, и он может также стать и самым дорогим. Текущий рекорд для рубина установил камень весом 25,59 карата. Его купили за 30,3 миллиона долларов в 2015 году. Ожидается, что новый лот продадут за более высокую цену. Estrela de Fura был огранен из необработанного камня весом 101 карат. Его нашли на руднике в Мозамбике в июле 2022 года. Торги запланированы на 8 июня в Нью-Йорке. Еще один примечательный лот этих торгов — розовый бриллиант The Eternal Pink весом 10,57 карата. Предположительно его стоимость превысит 35 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230404/iskusstvo-1862954400.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион