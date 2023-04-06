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Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США
Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США - РИА Новости, 06.04.2023
Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США
Громадный рубин весом 55,22 карата выставили на торги Sotheby's, пишет CNN. Драгоценность назвали Estrela de Fura (Звезда Фуры). РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:28
2023-04-06T17:28
2023-04-06T17:28
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Громадный рубин весом 55,22 карата выставили на торги Sotheby's, пишет CNN. Драгоценность назвали Estrela de Fura (Звезда Фуры). Это самый крупный из когда-либо представленных на аукционе подобных камней, и он может также стать и самым дорогим. Текущий рекорд для рубина установил камень весом 25,59 карата. Его купили за 30,3 миллиона долларов в 2015 году. Ожидается, что новый лот продадут за более высокую цену. Estrela de Fura был огранен из необработанного камня весом 101 карат. Его нашли на руднике в Мозамбике в июле 2022 года. Торги запланированы на 8 июня в Нью-Йорке. Еще один примечательный лот этих торгов — розовый бриллиант The Eternal Pink весом 10,57 карата. Предположительно его стоимость превысит 35 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230404/iskusstvo-1862954400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион
Новости культуры, Культура, Аукцион
Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США
Громадный рубин в 55,22 карата планирует продать более чем за 30,3 миллиона долларов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Громадный рубин весом 55,22 карата выставили на торги Sotheby's, пишет
CNN. Драгоценность назвали Estrela de Fura (Звезда Фуры).
Это самый крупный из когда-либо представленных на аукционе подобных камней, и он может также стать и самым дорогим. Текущий рекорд для рубина установил камень весом 25,59 карата. Его купили за 30,3 миллиона долларов в 2015 году. Ожидается, что новый лот продадут за более высокую цену.
Estrela de Fura был огранен из необработанного камня весом 101 карат. Его нашли на руднике в Мозамбике в июле 2022 года.
Торги запланированы на 8 июня в Нью-Йорке. Еще один примечательный лот этих торгов — розовый бриллиант The Eternal Pink весом 10,57 карата. Предположительно его стоимость превысит 35 миллионов долларов.
Считавшаяся копией картина оказалась работой Вермеера