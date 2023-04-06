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Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.04.2023 (обновлено: 10:03 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/artilleriya-1863362895.html
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины - РИА Новости, 06.04.2023
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины
Российская артиллерия сорвала на Купянском направлении три попытки ротации украинских подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:05
2023-04-06T10:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала на Купянском направлении три попытки ротации украинских подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский."В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка", — рассказал офицер.Кроме того, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка силы спецразведки вскрыли и уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" три укрытия противника.Потери ВСУ составили до 15 боевиков, заключил Зыбинский.
https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины

Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала на Купянском направлении три попытки ротации украинских подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка", — рассказал офицер.
Кроме того, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка силы спецразведки вскрыли и уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" три укрытия противника.
Потери ВСУ составили до 15 боевиков, заключил Зыбинский.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"
03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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