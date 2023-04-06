https://ria.ru/20230406/artilleriya-1863362895.html

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины - РИА Новости, 06.04.2023

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений Украины

Российская артиллерия сорвала на Купянском направлении три попытки ротации украинских подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:05

2023-04-06T05:05

2023-04-06T10:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала на Купянском направлении три попытки ротации украинских подразделений, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский."В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Стельмаховка", — рассказал офицер.Кроме того, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка силы спецразведки вскрыли и уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" три укрытия противника.Потери ВСУ составили до 15 боевиков, заключил Зыбинский.

https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html

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украина, россия, безопасность