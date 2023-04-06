https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863441841.html
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске - РИА Новости, 06.04.2023
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске
Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:53
2023-04-06T12:53
2023-04-06T13:26
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи", — сказал он.Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863440944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске
Советник Пушилина: подразделения России заняли железнодорожную станцию в Артемовске