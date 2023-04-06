Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 06.04.2023 (обновлено: 13:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863441841.html
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске - РИА Новости, 06.04.2023
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске
Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:53
2023-04-06T13:26
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d87f8e66c8ef7ad6f090275be3b02f60.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи", — сказал он.Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863440944.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833781_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9d09c93b343b19f1b6e0530626481b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин
Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Советник Пушилина: подразделения России заняли железнодорожную станцию в Артемовске

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи", — сказал он.
Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.
По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.
Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала