https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863441841.html

Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске - РИА Новости, 06.04.2023

Российские бойцы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:53

2023-04-06T12:53

2023-04-06T13:26

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске, противнику пришлось отступить, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи", — сказал он.Безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек.По его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863440944.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин