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В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863440944.html
В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска
В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 06.04.2023
В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска
Наметилась тенденция к отступлению украинских войск из Артемовска, за последние сутки ими было оставлено несколько позиций, заявил советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:49
2023-04-06T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наметилась тенденция к отступлению украинских войск из Артемовска, за последние сутки ими было оставлено несколько позиций, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "За последние сутки, особенно на фоне визита Зеленского в Польшу, где он заявлял, что, возможно, придется оставить Артемовск, украинские войска оставили несколько позиций в Артемовске, опасаясь оказаться в окружениях в самом городе. Наметилась такая серьезные тенденция, что украинские войска действительно собираются его покидать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". При этом, отметил он, покинуть Артемовск уже невозможно, все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил. "Сейчас в украинском сегменте появилась некая паника, которую рождают военнослужащие Украины, которые выходят на связь и рассказывают о том, что они рискуют попасть в настоящий котел и, скорее всего, будут выходить из города", - добавил советник Дениса Пушилина. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска

Советник Пушилина Гагин: наметилась тенденция к отступлению ВСУ из Артемовска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наметилась тенденция к отступлению украинских войск из Артемовска, за последние сутки ими было оставлено несколько позиций, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"За последние сутки, особенно на фоне визита Зеленского в Польшу, где он заявлял, что, возможно, придется оставить Артемовск, украинские войска оставили несколько позиций в Артемовске, опасаясь оказаться в окружениях в самом городе. Наметилась такая серьезные тенденция, что украинские войска действительно собираются его покидать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
При этом, отметил он, покинуть Артемовск уже невозможно, все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил. "Сейчас в украинском сегменте появилась некая паника, которую рождают военнослужащие Украины, которые выходят на связь и рассказывают о том, что они рискуют попасть в настоящий котел и, скорее всего, будут выходить из города", - добавил советник Дениса Пушилина.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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