https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863440944.html

В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска

В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 06.04.2023

В Донецке заявили о тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска

Наметилась тенденция к отступлению украинских войск из Артемовска, за последние сутки ими было оставлено несколько позиций, заявил советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:49

2023-04-06T12:49

2023-04-06T12:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наметилась тенденция к отступлению украинских войск из Артемовска, за последние сутки ими было оставлено несколько позиций, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "За последние сутки, особенно на фоне визита Зеленского в Польшу, где он заявлял, что, возможно, придется оставить Артемовск, украинские войска оставили несколько позиций в Артемовске, опасаясь оказаться в окружениях в самом городе. Наметилась такая серьезные тенденция, что украинские войска действительно собираются его покидать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". При этом, отметил он, покинуть Артемовск уже невозможно, все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил. "Сейчас в украинском сегменте появилась некая паника, которую рождают военнослужащие Украины, которые выходят на связь и рассказывают о том, что они рискуют попасть в настоящий котел и, скорее всего, будут выходить из города", - добавил советник Дениса Пушилина. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр