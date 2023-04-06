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"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных
"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных - РИА Новости, 06.04.2023
"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных
Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:14
2023-04-06T15:14
2023-04-06T15:14
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новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован, сообщили журналистам в авиакомпании "Аэрофлот". "Аэрофлот" в своем отчете за 2022 год отмечал риск приостановки международных полетов из-за новой редакции закона о персональных данных. "Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован. "Аэрофлот" провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным. Авиакомпания находится в диалоге относительно уточнения норм закона по данному вопросу", – сообщает компания. С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. Вступление в силу второй части поправок к закону с 1 марта предполагает дальнейшее усиление мер по контролю за процессами обработки персональных данных. Например, в мартовском пакете изменений самое большое внимание уделено трансграничной передаче персональных данных, в том числе введено требование по уведомлению Роскомнадзора о трансграничной передаче персональных данных.
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новости - туризм, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Туризм
"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных
"Аэрофлот": риска перебоев в рейсах за рубеж из-за закона о персональных данных нет
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован, сообщили журналистам в авиакомпании "Аэрофлот".
"Аэрофлот" в своем отчете за 2022 год отмечал риск приостановки международных полетов из-за новой редакции закона о персональных данных.
"Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован. "Аэрофлот" провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным. Авиакомпания находится в диалоге относительно уточнения норм закона по данному вопросу", – сообщает компания.
С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор
, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
Вступление в силу второй части поправок к закону с 1 марта предполагает дальнейшее усиление мер по контролю за процессами обработки персональных данных. Например, в мартовском пакете изменений самое большое внимание уделено трансграничной передаче персональных данных, в том числе введено требование по уведомлению Роскомнадзора о трансграничной передаче персональных данных.
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