https://ria.ru/20230406/aeroflot-1863499559.html

"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных

"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных - РИА Новости, 06.04.2023

"Аэрофлот" оценил риск отмены рейсов из-за закона о персональных данных

Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:14

2023-04-06T15:14

2023-04-06T15:14

туризм

новости - туризм

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

туризм

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Риск перебоев в международных полетах из-за новой редакции закона о персональных данных был заявлен в отчете компании в числе прочих, но он не реализован, сообщили журналистам в авиакомпании "Аэрофлот". "Аэрофлот" в своем отчете за 2022 год отмечал риск приостановки международных полетов из-за новой редакции закона о персональных данных. "Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован. "Аэрофлот" провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным. Авиакомпания находится в диалоге относительно уточнения норм закона по данному вопросу", – сообщает компания. С 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. Вступление в силу второй части поправок к закону с 1 марта предполагает дальнейшее усиление мер по контролю за процессами обработки персональных данных. Например, в мартовском пакете изменений самое большое внимание уделено трансграничной передаче персональных данных, в том числе введено требование по уведомлению Роскомнадзора о трансграничной передаче персональных данных.

https://ria.ru/20230405/gonkong-1863290714.html

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новости - туризм, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), туризм