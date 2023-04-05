https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863135162.html

Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл

Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл - РИА Новости, 05.04.2023

Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл

Звезда сериала "МЭШ" (M*A*S*H) Джуди Фаррелл умерла в 84 года после инсульта, пишет Deadline. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:56

2023-04-05T11:56

2023-04-05T11:56

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Звезда сериала "МЭШ" (M*A*S*H) Джуди Фаррелл умерла в 84 года после инсульта, пишет Deadline. Джуди работала учительницей. В 1961-м она познакомилась с актером Майком Фаррреллом, через два года они поженились. В браке родилось двое детей. Супруги расстались в 1983-м. Спустя два года артистка вышла замуж за актера Джо Братчера.В сериале "МЭШ" Майк играл капитана Би Джей Ханникатта. Джуди воплотила образ медсестры Эйбл в восьми эпизодах проекта. В том числе она появилась в финале, продолжительность которого была два с половиной часа. Эту серию посмотрели 105 миллионов зрителей. Еще до "МЭШ" Джуди снялась в сериалах "Напряги извилины", "Интерны", "Медицинский центр", "Семья Партридж".

https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863104610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости