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Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл - РИА Новости, 05.04.2023
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Культура
 
11:56 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863135162.html
Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл
Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл - РИА Новости, 05.04.2023
Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл
Звезда сериала "МЭШ" (M*A*S*H) Джуди Фаррелл умерла в 84 года после инсульта, пишет Deadline. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:56
2023-04-05T11:56
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Звезда сериала "МЭШ" (M*A*S*H) Джуди Фаррелл умерла в 84 года после инсульта, пишет Deadline. Джуди работала учительницей. В 1961-м она познакомилась с актером Майком Фаррреллом, через два года они поженились. В браке родилось двое детей. Супруги расстались в 1983-м. Спустя два года артистка вышла замуж за актера Джо Братчера.В сериале "МЭШ" Майк играл капитана Би Джей Ханникатта. Джуди воплотила образ медсестры Эйбл в восьми эпизодах проекта. В том числе она появилась в финале, продолжительность которого была два с половиной часа. Эту серию посмотрели 105 миллионов зрителей. Еще до "МЭШ" Джуди снялась в сериалах "Напряги извилины", "Интерны", "Медицинский центр", "Семья Партридж".
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умерла звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл

Звезда сериала "МЭШ" Джуди Фаррелл умерла в 84 года

© 20th Century Fox Television, 1972Кадр из сериала M*A*S*H
Кадр из сериала M*A*S*H
© 20th Century Fox Television, 1972
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Звезда сериала "МЭШ" (M*A*S*H) Джуди Фаррелл умерла в 84 года после инсульта, пишет Deadline.
Джуди работала учительницей. В 1961-м она познакомилась с актером Майком Фаррреллом, через два года они поженились. В браке родилось двое детей. Супруги расстались в 1983-м. Спустя два года артистка вышла замуж за актера Джо Братчера.
В сериале "МЭШ" Майк играл капитана Би Джей Ханникатта. Джуди воплотила образ медсестры Эйбл в восьми эпизодах проекта. В том числе она появилась в финале, продолжительность которого была два с половиной часа. Эту серию посмотрели 105 миллионов зрителей.
Еще до "МЭШ" Джуди снялась в сериалах "Напряги извилины", "Интерны", "Медицинский центр", "Семья Партридж".
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