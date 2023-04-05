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Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года передумал жениться в очередной раз
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года передумал жениться в очередной раз - РИА Новости, 05.04.2023
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года передумал жениться в очередной раз
Медиамагнат Руперт Мердок и 66-летняя Энн Лесли Смит разорвали помолвку, пишет Vanity Fair. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:02
2023-04-05T11:02
2023-04-05T11:02
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Медиамагнат Руперт Мердок и 66-летняя Энн Лесли Смит разорвали помолвку, пишет Vanity Fair. О том, что он собирается жениться в пятый раз 92-летний бизнесмен рассказал в середине марта. Свадьба была запланирована на лето. Что послужило причиной расставания — неясно. Пресс-секретарь Мердока отказался от комментариев, уточняет CNN. Расставание — финал бурного романа. Мердок и вдова кантри-музыканта Честера Смита познакомились в сентябре 2022 на винограднике в Калифорнии. О новой девушке предпринимателя стало известно в начале 2023 года — влюбленных сфотографировали на отдыхе на Барбадосе. Энн Лесли называла их отношения "даром Бога". Первая жена Мердока — Патрисия Букер, экс-продавщица и стюардесса. В браке с ней бизнесмен был с 1956 по 1967 годы. В том же 1967-м он узаконил отношения с журналисткой Анной Манн, в 1999-м пара развелась. Вскоре Мердок вновь женился, избранницей стала Венди Денг. На развод медиамагнат подал в 2013-м. Четвертая жена — модель Джерри Холл. Свадьба была в 2016-м, а развод — в 2022м.
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новости культуры, руперт мердок, знаменитости, стиль жизни, калифорния, барбадос
Культура, Новости культуры, Руперт Мердок, Знаменитости, Стиль жизни, Калифорния, Барбадос
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года передумал жениться в очередной раз
Медиамагнат Руперт Мердок в 92 года передумал жениться в пятый раз