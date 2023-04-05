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Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна - РИА Новости, 05.04.2023
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19:35 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zerno-1863317781.html
Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна
Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна - РИА Новости, 05.04.2023
Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна
Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:35
2023-04-05T19:35
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей, передает телеканал Digi 24. "Фермеры хотят заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Они возмущены огромным количеством зерна из Украины, которое въехало и осталось в Румынии. Они говорят, что из-за недобросовестной конкуренции соседней страны и отсутствия реакции Евросоюза вынуждены продавать собственные запасы зерна по гораздо более низким ценам, чем рассчитывали", - отмечает телеканал. Проблемы есть и в других уездах страны. К примеру, в порту Констанца более 2000 зерновозов ждут отправки, однако приоритет снова отдается украинскому зерну. По статистике, в прошлом году в Румынию из Украины было ввезено зерно на 1,24 миллиарда долларов. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230405/tseny-1863226798.html
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украина, румыния, в мире
Украина, Румыния, В мире
Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна

Фермеры в румынском уезде Сучава пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей, передает телеканал Digi 24.
"Фермеры хотят заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Они возмущены огромным количеством зерна из Украины, которое въехало и осталось в Румынии. Они говорят, что из-за недобросовестной конкуренции соседней страны и отсутствия реакции Евросоюза вынуждены продавать собственные запасы зерна по гораздо более низким ценам, чем рассчитывали", - отмечает телеканал.
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Проблемы есть и в других уездах страны. К примеру, в порту Констанца более 2000 зерновозов ждут отправки, однако приоритет снова отдается украинскому зерну.
По статистике, в прошлом году в Румынию из Украины было ввезено зерно на 1,24 миллиарда долларов.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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