https://ria.ru/20230405/zerno-1863317781.html

Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна

Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна - РИА Новости, 05.04.2023

Румынские фермеры пригрозили заблокировать таможню из-за украинского зерна

Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:35

2023-04-05T19:35

2023-04-05T19:35

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей, передает телеканал Digi 24. "Фермеры хотят заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Они возмущены огромным количеством зерна из Украины, которое въехало и осталось в Румынии. Они говорят, что из-за недобросовестной конкуренции соседней страны и отсутствия реакции Евросоюза вынуждены продавать собственные запасы зерна по гораздо более низким ценам, чем рассчитывали", - отмечает телеканал. Проблемы есть и в других уездах страны. К примеру, в порту Констанца более 2000 зерновозов ждут отправки, однако приоритет снова отдается украинскому зерну. По статистике, в прошлом году в Румынию из Украины было ввезено зерно на 1,24 миллиарда долларов. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230405/tseny-1863226798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, румыния, в мире