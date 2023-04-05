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Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине"

Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине" - РИА Новости, 05.04.2023

Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине"

Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:10

2023-04-05T17:10

2023-04-05T17:10

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польша

варшава

владимир зеленский

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt. Зеленский в среду находится в Варшаве с официальным визитом. Издание отмечает, что украинский руководитель прибыл в Польшу "в роскоши, комфорте и стиле, как подобает главе государства". По данным Fakt, Зеленский приехал на "настоящем железнодорожном лимузине", который внешне ничем не отличается от других вагонов. К услугам Зеленского в вагоне "просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня, конференц-зал и удобные помещения для охраны", говорится в сообщении. Отмечается, что вагон оформлен в золотых тонах. По информации издания, он принадлежит Украинским железным дорогам и был отремонтирован несколько лет назад польской компанией Pesa. Также в сообщении говорится, что подобным вагоном пользовался президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в феврале 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, владимир зеленский, украина