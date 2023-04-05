https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863274473.html
Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине"
Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине" - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине"
Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:10
2023-04-05T17:10
2023-04-05T17:10
в мире
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варшава
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt. Зеленский в среду находится в Варшаве с официальным визитом. Издание отмечает, что украинский руководитель прибыл в Польшу "в роскоши, комфорте и стиле, как подобает главе государства". По данным Fakt, Зеленский приехал на "настоящем железнодорожном лимузине", который внешне ничем не отличается от других вагонов. К услугам Зеленского в вагоне "просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня, конференц-зал и удобные помещения для охраны", говорится в сообщении. Отмечается, что вагон оформлен в золотых тонах. По информации издания, он принадлежит Украинским железным дорогам и был отремонтирован несколько лет назад польской компанией Pesa. Также в сообщении говорится, что подобным вагоном пользовался президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, варшава, владимир зеленский, украина
В мире, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский прибыл в Польшу на роскошном "железнодорожном лимузине"
Fakt: Зеленский прибыл в Польшу в люксовом железнодорожном вагоне, в роскоши и комфорте
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости.
Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt
.
Зеленский в среду находится в Варшаве с официальным визитом.
Издание отмечает, что украинский руководитель прибыл в Польшу "в роскоши, комфорте и стиле, как подобает главе государства". По данным Fakt, Зеленский приехал на "настоящем железнодорожном лимузине", который внешне ничем не отличается от других вагонов. К услугам Зеленского в вагоне "просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня, конференц-зал и удобные помещения для охраны", говорится в сообщении.
Отмечается, что вагон оформлен в золотых тонах. По информации издания, он принадлежит Украинским железным дорогам и был отремонтирован несколько лет назад польской компанией Pesa. Также в сообщении говорится, что подобным вагоном пользовался президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в феврале 2023 года.
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ