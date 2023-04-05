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Зарянки вернулись в Москву после зимовки - РИА Новости, 05.04.2023
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18:39 05.04.2023 (обновлено: 20:56 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zaryanki-1863302795.html
Зарянки вернулись в Москву после зимовки
Зарянки вернулись в Москву после зимовки - РИА Новости, 05.04.2023
Зарянки вернулись в Москву после зимовки
Птицы зарянки вернулись в столицу после зимовки, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:39
2023-04-05T20:56
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Птицы зарянки вернулись в столицу после зимовки, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Зарянка, или малиновка, — маленькая птичка отряда воробьиных семейства мухоловок. "В Москву вернулись зарянки. Они поодиночке прилетают с Кавказа, Северной Африки и юга Европы", — говорится в сообщении.Отмечается, что весной в брачный период природные территории заливаются трелями зарянок, из-за чего их часто путают с соловьями. Своим пением на различных тональностях самочки сообщают о готовности к созданию семьи, а самцы обозначают границы личных владений. "Сейчас на природных территориях можно услышать весеннее пение не только зарянок, но и зеленушек, зябликов, певчих и черных дроздов, дроздов-рябинников, крапивников, чижей, больших синиц и обыкновенных лазоревок, поползней", — рассказали в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20230320/sov-1859295389.html
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Хорошие новости, Москва, Кавказ, Северная Африка
Зарянки вернулись в Москву после зимовки

Птицы зарянки вернулись в Москву после зимовки

© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанкПтица зарянка
Птица зарянка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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Птица зарянка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Птицы зарянки вернулись в столицу после зимовки, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Зарянка, или малиновка, — маленькая птичка отряда воробьиных семейства мухоловок.
"В Москву вернулись зарянки. Они поодиночке прилетают с Кавказа, Северной Африки и юга Европы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что весной в брачный период природные территории заливаются трелями зарянок, из-за чего их часто путают с соловьями. Своим пением на различных тональностях самочки сообщают о готовности к созданию семьи, а самцы обозначают границы личных владений.
"Сейчас на природных территориях можно услышать весеннее пение не только зарянок, но и зеленушек, зябликов, певчих и черных дроздов, дроздов-рябинников, крапивников, чижей, больших синиц и обыкновенных лазоревок, поползней", — рассказали в комплексе городского хозяйства.
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