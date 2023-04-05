https://ria.ru/20230405/zaryanki-1863302795.html

Зарянки вернулись в Москву после зимовки

Зарянки вернулись в Москву после зимовки - РИА Новости, 05.04.2023

Зарянки вернулись в Москву после зимовки

Птицы зарянки вернулись в столицу после зимовки, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:39

2023-04-05T18:39

2023-04-05T20:56

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Птицы зарянки вернулись в столицу после зимовки, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Зарянка, или малиновка, — маленькая птичка отряда воробьиных семейства мухоловок. "В Москву вернулись зарянки. Они поодиночке прилетают с Кавказа, Северной Африки и юга Европы", — говорится в сообщении.Отмечается, что весной в брачный период природные территории заливаются трелями зарянок, из-за чего их часто путают с соловьями. Своим пением на различных тональностях самочки сообщают о готовности к созданию семьи, а самцы обозначают границы личных владений. "Сейчас на природных территориях можно услышать весеннее пение не только зарянок, но и зеленушек, зябликов, певчих и черных дроздов, дроздов-рябинников, крапивников, чижей, больших синиц и обыкновенных лазоревок, поползней", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20230320/sov-1859295389.html

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