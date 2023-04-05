https://ria.ru/20230405/zaporozhe-1863073538.html

Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения

Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения - РИА Новости, 05.04.2023

Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:29

2023-04-05T08:29

2023-04-05T08:29

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

владимир рогов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения. По его словам, запорожцы живут на своей родной земле и навсегда вернулись в состав своей исторической родины - России. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html

запорожская область

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, владимир рогов, украина, россия