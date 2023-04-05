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Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zaporozhe-1863073538.html
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения - РИА Новости, 05.04.2023
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:29
2023-04-05T08:29
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
владимир рогов
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения. По его словам, запорожцы живут на своей родной земле и навсегда вернулись в состав своей исторической родины - России. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html
запорожская область
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общество, запорожская область, владимир рогов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Россия
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения

Член Запорожской ВГА Рогов назвал сообщения киевских властей об эвакуации жителей вбросом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке в Мелитополе
Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения.
«
"Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет. Россия в силах защитить свои территории и своих граждан. Оборона нашего региона постоянно усиливается", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, запорожцы живут на своей родной земле и навсегда вернулись в состав своей исторической родины - России.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаРоссия
 
 
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