https://ria.ru/20230405/zaporozhe-1863073538.html
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения - РИА Новости, 05.04.2023
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:29
2023-04-05T08:29
2023-04-05T08:29
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
владимир рогов
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения. По его словам, запорожцы живут на своей родной земле и навсегда вернулись в состав своей исторической родины - России. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Россия
Запорожские власти отреагировали на сообщения Киева об эвакуации населения
Член Запорожской ВГА Рогов назвал сообщения киевских властей об эвакуации жителей вбросом