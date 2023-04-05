https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html

Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД

Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД - РИА Новости, 05.04.2023

Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД

Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с Россией, доверие к Западу утрачено, вернуть его в будущем будет сложно, заявил в среду... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:00

2023-04-05T12:00

2023-04-05T12:00

экономика

россия

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с Россией, доверие к Западу утрачено, вернуть его в будущем будет сложно, заявил в среду директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Мы понимаем, что доверие к Западу утрачено. Мы видели, как наши недавние партнёры выстреливали себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией сугубо по политическим причинам в ущерб себе, в убыток себе. Конечно, оглядываясь на те уже выстроенные довольно серьёзные тесные связи экономики, финансов — то, что происходит сейчас, не поддаётся объяснению, никакой логике", — сказал Биричевский в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай". Он добавил, что доверять Западу в будущем "будет уже сложно". "Эта ситуация не сиюминутная, это не какая-то ситуативная позиция. Мы понимаем, что это надолго. Доверие завоевывается долго, а утрачивается очень быстро, потом обратно его вернуть порой бывает сложно или невозможно", — подчеркнул Биричевский.

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии