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Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД - РИА Новости, 05.04.2023
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12:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html
Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД
Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД - РИА Новости, 05.04.2023
Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД
Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с Россией, доверие к Западу утрачено, вернуть его в будущем будет сложно, заявил в среду... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:00
2023-04-05T12:00
экономика
россия
дмитрий биричевский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с Россией, доверие к Западу утрачено, вернуть его в будущем будет сложно, заявил в среду директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Мы понимаем, что доверие к Западу утрачено. Мы видели, как наши недавние партнёры выстреливали себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией сугубо по политическим причинам в ущерб себе, в убыток себе. Конечно, оглядываясь на те уже выстроенные довольно серьёзные тесные связи экономики, финансов — то, что происходит сейчас, не поддаётся объяснению, никакой логике", — сказал Биричевский в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай". Он добавил, что доверять Западу в будущем "будет уже сложно". "Эта ситуация не сиюминутная, это не какая-то ситуативная позиция. Мы понимаем, что это надолго. Доверие завоевывается долго, а утрачивается очень быстро, потом обратно его вернуть порой бывает сложно или невозможно", — подчеркнул Биричевский.
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экономика, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Биричевский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД

Глава департамента МИД Биричевский: Запад отказывается сотрудничать с Россией в ущерб себе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с Россией, доверие к Западу утрачено, вернуть его в будущем будет сложно, заявил в среду директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Мы понимаем, что доверие к Западу утрачено. Мы видели, как наши недавние партнёры выстреливали себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией сугубо по политическим причинам в ущерб себе, в убыток себе. Конечно, оглядываясь на те уже выстроенные довольно серьёзные тесные связи экономики, финансов — то, что происходит сейчас, не поддаётся объяснению, никакой логике", — сказал Биричевский в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
Он добавил, что доверять Западу в будущем "будет уже сложно".
"Эта ситуация не сиюминутная, это не какая-то ситуативная позиция. Мы понимаем, что это надолго. Доверие завоевывается долго, а утрачивается очень быстро, потом обратно его вернуть порой бывает сложно или невозможно", — подчеркнул Биричевский.
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ЭкономикаРоссияДмитрий БиричевскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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