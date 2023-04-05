https://ria.ru/20230405/zakonoproekt-1863203263.html

Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале

Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале - РИА Новости, 05.04.2023

Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, а также одноразовой посуды на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:10

2023-04-05T14:10

2023-04-05T14:10

госдума рф

общество

дмитрий кобылкин

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, а также одноразовой посуды на Байкальской природной территории. В Госдуму проект был внесен 29 июня 2022 года. В тексте документа говорится, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов в соответствии с перечнем таких товаров, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В пояснительной записке к проекту уточняется, что предлагаемые запреты вводятся постепенно, "с 1 марта 2023 года - для центральной экологической зоны Байкальской природной территории и с 1 марта 2024 года - для буферной экологической зоны Байкальской природной территории". Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным.

https://ria.ru/20230405/rabota-1863095720.html

https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863119557.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

госдума рф, общество, дмитрий кобылкин