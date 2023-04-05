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Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале - РИА Новости, 05.04.2023
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14:10 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zakonoproekt-1863203263.html
Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале
Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале - РИА Новости, 05.04.2023
Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, а также одноразовой посуды на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:10
2023-04-05T14:10
госдума рф
общество
дмитрий кобылкин
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, а также одноразовой посуды на Байкальской природной территории. В Госдуму проект был внесен 29 июня 2022 года. В тексте документа говорится, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов в соответствии с перечнем таких товаров, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В пояснительной записке к проекту уточняется, что предлагаемые запреты вводятся постепенно, "с 1 марта 2023 года - для центральной экологической зоны Байкальской природной территории и с 1 марта 2024 года - для буферной экологической зоны Байкальской природной территории". Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным.
https://ria.ru/20230405/rabota-1863095720.html
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госдума рф, общество, дмитрий кобылкин
Госдума РФ, Общество, Дмитрий Кобылкин
Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале

Госдума одобрила законопроект, запрещающий продажу пластиковых пакетов и посуды на Байкале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пластиковые ложки и вилки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, а также одноразовой посуды на Байкальской природной территории.
В Госдуму проект был внесен 29 июня 2022 года.
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В тексте документа говорится, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов в соответствии с перечнем таких товаров, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что предлагаемые запреты вводятся постепенно, "с 1 марта 2023 года - для центральной экологической зоны Байкальской природной территории и с 1 марта 2024 года - для буферной экологической зоны Байкальской природной территории".
Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным.
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