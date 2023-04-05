https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863164842.html
Скорая забрала настоятеля храма УПЦ после провокации раскольников
Скорая забрала настоятеля храма УПЦ после провокации раскольников - РИА Новости, 05.04.2023
Скорая забрала настоятеля храма УПЦ после провокации раскольников
Скорая помощь забрала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе Украины отца Виталия Дурова после... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:43
2023-04-05T12:43
2023-04-05T15:13
религия
украина
черновицкая область
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Скорая помощь забрала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе Украины отца Виталия Дурова после захвата обители представителями раскольнической структуры "Православная церковь Украины", заявили в среду в УПЦ.Ранее в среду УПЦ сообщила, что раскольники захватили Михайловский храм в Черновицкой области во время отпевания погибшего военного."Стало известно, что настоятеля храма в Задубровке отца Виталия Дурова забрала скорая помощь. Просим молитв!" - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что не дождались ответов на свои обращения в спецслужбы и к властям. "Задубровка - это 1461 день круглосуточное молитвенное стояние с надеждой только на Бога. Обращались к президенту Украины – не ответил, обращались к правительству Украины – не ответили, обращались в суд, в Службу безопасности Украины, в полицию - не ответили", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале.В УПЦ подчеркнули, что украинские власти и представители госструктур избирательно игнорируют не только священнослужителей одной из конфессий, "так живут миллионы украинцев в стране глухих".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
https://ria.ru/20230405/upts-1863133738.html
https://ria.ru/20230401/religiya-1862339889.html
https://ria.ru/20230404/pompeo-1862917257.html
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РИА Новости
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украина, черновицкая область, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Ситуация вокруг УПЦ
Скорая забрала настоятеля храма УПЦ после провокации раскольников
Скорая забрала настоятеля храма канонической УПЦ после провокации раскольников
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Скорая помощь забрала настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе Украины отца Виталия Дурова после захвата обители представителями раскольнической структуры "Православная церковь Украины", заявили в среду в УПЦ
.
Ранее в среду УПЦ сообщила, что раскольники захватили Михайловский храм в Черновицкой области во время отпевания погибшего военного.
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"Стало известно, что настоятеля храма в Задубровке отца Виталия Дурова забрала скорая помощь. Просим молитв!" - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что не дождались ответов на свои обращения в спецслужбы и к властям. "Задубровка - это 1461 день круглосуточное молитвенное стояние с надеждой только на Бога. Обращались к президенту Украины – не ответил, обращались к правительству Украины – не ответили, обращались в суд, в Службу безопасности Украины, в полицию - не ответили", - говорится в сообщении епархии в телеграм-канале.
В УПЦ подчеркнули, что украинские власти и представители госструктур избирательно игнорируют не только священнослужителей одной из конфессий, "так живут миллионы украинцев в стране глухих".
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За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата
. В январе 2019 года Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
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